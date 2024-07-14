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Раскрыты детали личности подозреваемого в покушении на Трампа
Раскрыты детали личности подозреваемого в покушении на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыты детали личности подозреваемого в покушении на Трампа
Подозреваемый в нападении на бывшего главу Белого дома США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс в школе был "тихим" и не имел много друзей, сообщил телеканал ABC... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T21:05+0300
2024-07-14T21:05+0300
2024-07-14T21:05+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Подозреваемый в нападении на бывшего главу Белого дома США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс в школе был "тихим" и не имел много друзей, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на бывших одноклассников подозреваемого. Так, одна из одноклассниц рассказала телеканалу, что Крукс был "просто тихим ребенком". Одноклассник Джеймсон Майерс сообщил, что подозреваемый в школе казался одиноким и у него не было много друзей."Я дружил с ним. Он никогда не вел себя как политический революционер", — добавил он и отметил, что никогда не слышал, чтобы Крукс обсуждал политику и в том числе Трампа. Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.
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дональд трамп, выборы в сша, подозреваемый
Происшествия, Дональд Трамп, выборы в США, подозреваемый
Раскрыты детали личности подозреваемого в покушении на Трампа
ABC News: подозреваемый в нападении на Трампа был тихим, у него было мало друзей
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Подозреваемый в нападении на бывшего главу Белого дома США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс в школе был "тихим" и не имел много друзей, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на бывших одноклассников подозреваемого.
Так, одна из одноклассниц рассказала телеканалу, что Крукс был "просто тихим ребенком".
Одноклассник Джеймсон Майерс сообщил, что подозреваемый в школе казался одиноким и у него не было много друзей.
"Я дружил с ним. Он никогда не вел себя как политический революционер", — добавил он и отметил, что никогда не слышал, чтобы Крукс обсуждал политику и в том числе Трампа.
Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.
По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.
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