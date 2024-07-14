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В Трампа стреляли в ходе его выступления в Песильвании
В Трампа стреляли в ходе его выступления в Песильвании - 14.07.2024, ПРАЙМ
В Трампа стреляли в ходе его выступления в Песильвании
В ходе выступления экс-президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Пенсильвании началась стрельба. Бывший глава государства покинул сцену с... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T06:12+0300
2024-07-14T06:12+0300
2024-07-14T06:23+0300
происшествия
дональд трамп
выступление
стрельба
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. В ходе выступления экс-президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Пенсильвании началась стрельба. Бывший глава государства покинул сцену с окровавленным ухом, трансляцию происшествия вели местные телеканалы. Выступление Трампа продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось в тот момент, когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп смолк, приложил руку к уху и присел за трибуну. Его окружили телохранители. Примерно через две минуты, когда экс-президент снова показался в объективах камер, охрана выводила его со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.Позже Трамп заявил, что он "в порядке", передает агентство Associated Press.Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо."Трамп заявил, что он "в порядке"", - говорится в сообщении агентства.
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дональд трамп, выступление, стрельба
Происшествия, Дональд Трамп, выступление, стрельба
В Трампа стреляли в ходе его выступления в Песильвании
Стрельба раздалась на выступлении Трампа в Пенсильвании, у него окровавлено ухо
МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. В ходе выступления экс-президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Пенсильвании началась стрельба. Бывший глава государства покинул сцену с окровавленным ухом, трансляцию происшествия вели местные телеканалы.
Выступление Трампа продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось в тот момент, когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп смолк, приложил руку к уху и присел за трибуну. Его окружили телохранители.
Примерно через две минуты, когда экс-президент снова показался в объективах камер, охрана выводила его со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.
Позже Трамп заявил, что он "в порядке", передает агентство Associated Press.
Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо.
"Трамп заявил, что он "в порядке"", - говорится в сообщении агентства.