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В Трампа стреляли в ходе его выступления в Песильвании

В Трампа стреляли в ходе его выступления в Песильвании - 14.07.2024, ПРАЙМ

В Трампа стреляли в ходе его выступления в Песильвании

В ходе выступления экс-президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Пенсильвании началась стрельба. Бывший глава государства покинул сцену с... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T06:12+0300

2024-07-14T06:12+0300

2024-07-14T06:23+0300

происшествия

дональд трамп

выступление

стрельба

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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. В ходе выступления экс-президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Пенсильвании началась стрельба. Бывший глава государства покинул сцену с окровавленным ухом, трансляцию происшествия вели местные телеканалы. Выступление Трампа продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось в тот момент, когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп смолк, приложил руку к уху и присел за трибуну. Его окружили телохранители. Примерно через две минуты, когда экс-президент снова показался в объективах камер, охрана выводила его со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.Позже Трамп заявил, что он "в порядке", передает агентство Associated Press.Ранее Трамп прервал публичное выступление из-за звуков стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо."Трамп заявил, что он "в порядке"", - говорится в сообщении агентства.

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дональд трамп, выступление, стрельба