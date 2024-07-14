https://1prime.ru/20240714/pokushenie-850086382.html

Захарова: покушение на Путина готовилось на деньги США

Захарова: покушение на Путина готовилось на деньги США - 14.07.2024, ПРАЙМ

Захарова: покушение на Путина готовилось на деньги США

Попытка покушения на президента РФ Владимира Путина, о которой рассказывал глава украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов),... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T10:28+0300

2024-07-14T10:28+0300

2024-07-14T10:29+0300

происшествия

владимир путин

сша

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Попытка покушения на президента РФ Владимира Путина, о которой рассказывал глава украинского ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), была подготовлена на деньги Соединенных Штатов. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Как ранее сообщал Буданов , спецслужбы Украины безуспешно пытались совершить покушение на президента России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на заявление главы ГУР заявил, что безопасность президента РФ обеспечивается на должном уровне. Все угрозы Украины, по словам Пескова, очевидны. "Это покушение (на Путина - прим. ред.) готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы", - отметила официальный представитель МИД России.

https://1prime.ru/20240713/zakharova-850080560.html

сша

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владимир путин, сша