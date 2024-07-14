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Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров - 14.07.2024, ПРАЙМ
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском охватил площадь в 20 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России. | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T15:33+0300
2024-07-14T15:33+0300
происшествия
новороссийск
пожар
мчс
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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском охватил площадь в 20 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России. В воскресенье в ведомстве предупредили о том, что в районе Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей. По данным краевого ГУ МЧС, речь идет о территории базы отдыха "Голубая волна". Позднее возгорание там было полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на площади 10 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. "В Краснодарском крае площадь пожара увеличилась до 20 гектаров. Авиацией МЧС России сброшено 30 тонн воды. На месте работают порядка 160 специалистов и 40 единиц техники", — сказано в сообщении ведомства. Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". В настоящее время примерно 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет.
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новороссийск, пожар, мчс
Происшествия, НОВОРОССИЙСК, пожар, МЧС
15:33 14.07.2024
 
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 20 гектаров

МЧС: площадь лесного пожара в районе Дюрсо под Новороссийском выросла до 20 га

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском охватил площадь в 20 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.
В воскресенье в ведомстве предупредили о том, что в районе Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.
По данным краевого ГУ МЧС, речь идет о территории базы отдыха "Голубая волна". Позднее возгорание там было полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на площади 10 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.
"В Краснодарском крае площадь пожара увеличилась до 20 гектаров. Авиацией МЧС России сброшено 30 тонн воды. На месте работают порядка 160 специалистов и 40 единиц техники", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". В настоящее время примерно 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет.
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