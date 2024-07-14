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Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 22 гектаров

Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 22 гектаров - 14.07.2024, ПРАЙМ

Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 22 гектаров

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском возросла до 22 гектаров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T16:24+0300

2024-07-14T16:24+0300

2024-07-14T16:24+0300

происшествия

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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском возросла до 22 гектаров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. В воскресенье в МЧС сообщили, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади в три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей. По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позднее возгорание на ней было полностью потушено. При этом лес продолжил гореть на площади десять гектаров, затем площадь горения возросла до 20 гектаров. К месту возгорания направили вертолеты Ка-32 и Ми-8. "Предварительная площадь горения 22 гектаров. В тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет", — написал Кравченко в Telegram-канале. Ранее он заявил, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха "Фрегат". В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет.

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новороссийск, пожар, мчс россии, режим чс