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Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 28 гектаров - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 28 гектаров
Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 28 гектаров - 14.07.2024, ПРАЙМ
Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 28 гектаров
Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 28 гектаров. Причиной расширения площади является сильный ветер. Об этом сообщили в... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T17:26+0300
2024-07-14T17:27+0300
происшествия
новороссийск
пожар
мчс россии
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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 28 гектаров. Причиной расширения площади является сильный ветер. Об этом сообщили в Минприроды Кубани. В воскресенье в МЧС России информировали о том, что в районе Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади в три гектара. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позднее огонь там был полностью потушен. При этом лес продолжил гореть на десяти гектарах, а затем огонь распространился на площади 26 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске ввели режим ЧС. "Из-за сильного ветра площадь пожара под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров", — сказано в сообщении министерства. Как уточнили РИА Новости в краевом ГУ МЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха.
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новороссийск, пожар, мчс россии
Происшествия, НОВОРОССИЙСК, пожар, МЧС России
17:26 14.07.2024 (обновлено: 17:27 14.07.2024)
 
Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 28 гектаров

Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров из-за ветра

В.Зубков считает недопустимой ситуацию, когда тушение лесных пожаров начинается спустя несколько дней после их обнаружения
В.Зубков считает недопустимой ситуацию, когда тушение лесных пожаров начинается спустя несколько дней после их обнаружения
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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 28 гектаров. Причиной расширения площади является сильный ветер. Об этом сообщили в Минприроды Кубани.
В воскресенье в МЧС России информировали о том, что в районе Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади в три гектара. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позднее огонь там был полностью потушен. При этом лес продолжил гореть на десяти гектарах, а затем огонь распространился на площади 26 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске ввели режим ЧС.
"Из-за сильного ветра площадь пожара под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров", — сказано в сообщении министерства.
Как уточнили РИА Новости в краевом ГУ МЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха.
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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
16:10
 
ПроисшествияНОВОРОССИЙСКпожарМЧС России
 
 
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