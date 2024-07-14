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Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 28 гектаров
Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 28 гектаров - 14.07.2024, ПРАЙМ
Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 28 гектаров
Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 28 гектаров. Причиной расширения площади является сильный ветер. Об этом сообщили в... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T17:26+0300
2024-07-14T17:26+0300
2024-07-14T17:27+0300
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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 28 гектаров. Причиной расширения площади является сильный ветер. Об этом сообщили в Минприроды Кубани. В воскресенье в МЧС России информировали о том, что в районе Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади в три гектара. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позднее огонь там был полностью потушен. При этом лес продолжил гореть на десяти гектарах, а затем огонь распространился на площади 26 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске ввели режим ЧС. "Из-за сильного ветра площадь пожара под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров", — сказано в сообщении министерства. Как уточнили РИА Новости в краевом ГУ МЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха.
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Происшествия, НОВОРОССИЙСК, пожар, МЧС России
Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 28 гектаров
Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров из-за ветра
КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 28 гектаров. Причиной расширения площади является сильный ветер. Об этом сообщили в Минприроды Кубани.
В воскресенье в МЧС России информировали о том, что в районе Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади в три гектара. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позднее огонь там был полностью потушен. При этом лес продолжил гореть на десяти гектарах, а затем огонь распространился на площади 26 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске ввели режим ЧС.
"Из-за сильного ветра площадь пожара под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров", — сказано в сообщении министерства.
Как уточнили РИА Новости в краевом ГУ МЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха.
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров