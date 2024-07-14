https://1prime.ru/20240714/pozhar-850092167.html

Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 28 гектаров

Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 28 гектаров - 14.07.2024, ПРАЙМ

Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 28 гектаров

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 28 гектаров. Причиной расширения площади является сильный ветер. Об этом сообщили в... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T17:26+0300

2024-07-14T17:26+0300

2024-07-14T17:27+0300

происшествия

новороссийск

пожар

мчс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75616/89/756168910_0:133:800:583_1920x0_80_0_0_ccd21fa1059831a9420a22fd32a1f892.jpg

КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 28 гектаров. Причиной расширения площади является сильный ветер. Об этом сообщили в Минприроды Кубани. В воскресенье в МЧС России информировали о том, что в районе Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади в три гектара. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позднее огонь там был полностью потушен. При этом лес продолжил гореть на десяти гектарах, а затем огонь распространился на площади 26 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске ввели режим ЧС. "Из-за сильного ветра площадь пожара под Новороссийском увеличилась до 28 гектаров", — сказано в сообщении министерства. Как уточнили РИА Новости в краевом ГУ МЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации ещё 200 человек с прилегающих баз отдыха.

https://1prime.ru/20240714/nato-850090777.html

новороссийск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

новороссийск, пожар, мчс россии