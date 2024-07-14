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Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 47 гектаров

Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 47 гектаров - 14.07.2024, ПРАЙМ

Площадь лесного пожара под Новороссийском выросла до 47 гектаров

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском возросла до 42 гектаров, заявили в Минприроды Кубани. Позднее в МЧС России сообщили, что тушение | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T19:07+0300

2024-07-14T19:07+0300

2024-07-14T19:12+0300

происшествия

новороссийск

пожар

мчс россии

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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском возросла до 42 гектаров, заявили в Минприроды Кубани. Позднее в МЧС России сообщили, что тушение осложняется сильным ветром, площадь возгорания продолжает увеличиваться и составляет уже 47 гектаров.В воскресенье ведомство информировало о возгорании лесного массива и травы в районе Дюрсо на площади в три гектара. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позднее пламя там было полностью потушено. Однако лес продолжил гореть на десяти гектарах, а затем огонь распространился на площади 28 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и перекинулось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС."Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров", — сказано в сообщении министерства. "В Краснодарском крае площадь пожара увеличилась до 47 гектаров. Тушение осложняет сильный ветер, в некоторых районах до 17 метров в секунду", — сообщило МЧС России в Telegram-канале.Изначально в публикации сообщалось об увеличении площади пожара до 48 гектаров, но впоследствии информация была уточнена.Как уточнили агентству РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации еще 200 человек с прилегающих баз отдыха. Представитель департамента лесного хозяйства ЮФО также сообщил РИА Новости, что уже более 220 человек и почти 50 единиц техники участвуют в тушении лесного пожара.

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новороссийск

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новороссийск, пожар, мчс россии