https://1prime.ru/20240714/pozhar-850094411.html

Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 51 гектара

Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 51 гектара - 14.07.2024, ПРАЙМ

Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 51 гектара

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском возросла до 51 гектара. Об этом сообщили в Минприроды Кубани. | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T19:53+0300

2024-07-14T19:53+0300

2024-07-14T19:53+0300

происшествия

новороссийск

пожар

кубань

мчс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/76405/34/764053417_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_9ae2287efe4477a2df9b5e712f557a47.jpg

КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском возросла до 51 гектара. Об этом сообщили в Минприроды Кубани. В воскресенье МЧС РФ информировало о возгорании лесного массива и травы в районе Дюрсо на площади в три гектара. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позднее пламя там было полностью потушено. Однако лес продолжил гореть на десяти гектарах, а затем огонь распространился на площади 48 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и перекинулось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС."Площадь действующего лесного пожара в районе Новороссийска увеличилась до 51 гектара", — сказано в сообщении министерства. Как уточнили агентству РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации еще 200 человек с прилегающих баз отдыха. По данным МЧС РФ, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды во время тушения пожара, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.

https://1prime.ru/20240714/nato-850090777.html

новороссийск

кубань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

новороссийск, пожар, кубань, мчс россии