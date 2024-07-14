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Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 51 гектара
Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 51 гектара - 14.07.2024, ПРАЙМ
Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 51 гектара
Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском возросла до 51 гектара. Об этом сообщили в Минприроды Кубани. | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T19:53+0300
2024-07-14T19:53+0300
2024-07-14T19:53+0300
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КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском возросла до 51 гектара. Об этом сообщили в Минприроды Кубани. В воскресенье МЧС РФ информировало о возгорании лесного массива и травы в районе Дюрсо на площади в три гектара. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позднее пламя там было полностью потушено. Однако лес продолжил гореть на десяти гектарах, а затем огонь распространился на площади 48 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и перекинулось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС."Площадь действующего лесного пожара в районе Новороссийска увеличилась до 51 гектара", — сказано в сообщении министерства. Как уточнили агентству РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации еще 200 человек с прилегающих баз отдыха. По данным МЧС РФ, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды во время тушения пожара, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.
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новороссийск, пожар, кубань, мчс россии
Происшествия, НОВОРОССИЙСК, пожар, КУБАНЬ, МЧС России
Площадь лесного пожара под Новороссийском возросла до 51 гектара
Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском выросла до 51 га
КРАСНОДАР, 14 июл - ПРАЙМ. Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском возросла до 51 гектара. Об этом сообщили в Минприроды Кубани.
В воскресенье МЧС РФ информировало о возгорании лесного массива и травы в районе Дюрсо на площади в три гектара. Огонь перекинулся на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позднее пламя там было полностью потушено. Однако лес продолжил гореть на десяти гектарах, а затем огонь распространился на площади 48 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и перекинулось в сторону базы отдыха "Фрегат". В Новороссийске введён режим ЧС.
"Площадь действующего лесного пожара в районе Новороссийска увеличилась до 51 гектара", — сказано в сообщении министерства.
Как уточнили агентству РИА Новости в краевом ГУМЧС, всего было эвакуировано 500 человек. Кравченко также отметил, что подготовлены автобусы для эвакуации еще 200 человек с прилегающих баз отдыха. По данным МЧС РФ, вертолеты уже сбросили 75 тонн воды во время тушения пожара, на месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров