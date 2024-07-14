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Путин откроет новые объекты транспортной инфраструктуры - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Путин откроет новые объекты транспортной инфраструктуры
Путин откроет новые объекты транспортной инфраструктуры - 14.07.2024, ПРАЙМ
Путин откроет новые объекты транспортной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин на следующей неделе откроет новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны, а также проведет совещание по... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T16:47+0300
2024-07-14T16:47+0300
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе откроет новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны, а также проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале Россия 1. Отрывок передачи разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Отмечается, что в графике главы государства также намечено совещание с членами Совбеза РФ. Кроме этого, на следующей неделе будет отмечаться День металлурга, который обычно является важным поводом для поздравлений и общения с представителями этой сферы, сообщил телеканал.
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россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
16:47 14.07.2024
 
Путин откроет новые объекты транспортной инфраструктуры

Путин на следующей неделе откроет новые объекты транспортной инфраструктуры

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
Государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе откроет новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны, а также проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале Россия 1.
Отрывок передачи разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Отмечается, что в графике главы государства также намечено совещание с членами Совбеза РФ.
Кроме этого, на следующей неделе будет отмечаться День металлурга, который обычно является важным поводом для поздравлений и общения с представителями этой сферы, сообщил телеканал.
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