https://1prime.ru/20240714/putin-850091570.html
Путин откроет новые объекты транспортной инфраструктуры
Путин откроет новые объекты транспортной инфраструктуры - 14.07.2024, ПРАЙМ
Путин откроет новые объекты транспортной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин на следующей неделе откроет новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны, а также проведет совещание по... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T16:47+0300
2024-07-14T16:47+0300
2024-07-14T16:47+0300
политика
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе откроет новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны, а также проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале Россия 1. Отрывок передачи разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Отмечается, что в графике главы государства также намечено совещание с членами Совбеза РФ. Кроме этого, на следующей неделе будет отмечаться День металлурга, который обычно является важным поводом для поздравлений и общения с представителями этой сферы, сообщил телеканал.
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россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин откроет новые объекты транспортной инфраструктуры
Путин на следующей неделе откроет новые объекты транспортной инфраструктуры
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе откроет новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны, а также проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале Россия 1.
Отрывок передачи разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Отмечается, что в графике главы государства также намечено совещание с членами Совбеза РФ.
Кроме этого, на следующей неделе будет отмечаться День металлурга, который обычно является важным поводом для поздравлений и общения с представителями этой сферы, сообщил телеканал.
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