https://1prime.ru/20240714/putin-850091570.html

Путин откроет новые объекты транспортной инфраструктуры

Путин откроет новые объекты транспортной инфраструктуры - 14.07.2024, ПРАЙМ

Путин откроет новые объекты транспортной инфраструктуры

Президент России Владимир Путин на следующей неделе откроет новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны, а также проведет совещание по... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T16:47+0300

2024-07-14T16:47+0300

2024-07-14T16:47+0300

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе откроет новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны, а также проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале Россия 1. Отрывок передачи разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Отмечается, что в графике главы государства также намечено совещание с членами Совбеза РФ. Кроме этого, на следующей неделе будет отмечаться День металлурга, который обычно является важным поводом для поздравлений и общения с представителями этой сферы, сообщил телеканал.

https://1prime.ru/20240714/rybalka-850086065.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин