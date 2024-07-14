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Путин призвал сделать рыбалку доступной для всех желающих - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал сделать рыбалку доступной для всех желающих
Путин призвал сделать рыбалку доступной для всех желающих - 14.07.2024, ПРАЙМ
Путин призвал сделать рыбалку доступной для всех желающих
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса страны с Днем рыбака и отметил, что рыбалка как досуг должна быть... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T10:10+0300
2024-07-14T10:18+0300
владимир путин
рыбалка
доступность
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса страны с Днем рыбака и отметил, что рыбалка как досуг должна быть доступна для всех желающих, а ее поклонникам необходимо ответственно относиться к природным богатствам страны, следует из телеграммы, размещенной на сайте Кремля. В воскресенье в России отмечают День рыбака. В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что профессиональный праздников работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса также "объединяет многочисленных рыбаков-любителей и спортсменов". При этом он подчеркнул, что необходимо, чтобы этот досуг был доступен для всех желающих, а его поклонники ответственно и рачительно относились к природным богатствам нашей страны". По словам президента, рыбная отрасль является одной из ключевых в российской экономике и вносит существенный вклад в укрепление продовольственной безопасности страны, а кроме того, помогает развиваться ряду регионов и открытию новых рабочих мест.
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владимир путин, рыбалка, доступность
Владимир Путин, рыбалка, Доступность
10:10 14.07.2024 (обновлено: 10:18 14.07.2024)
 
Путин призвал сделать рыбалку доступной для всех желающих

Путин: необходимо, чтобы рыбалка в России была доступна для всех желающих

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время рыбалки в Республике Тыва
Владимир Путин во время рыбалки в Республике Тыва - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса страны с Днем рыбака и отметил, что рыбалка как досуг должна быть доступна для всех желающих, а ее поклонникам необходимо ответственно относиться к природным богатствам страны, следует из телеграммы, размещенной на сайте Кремля.
В воскресенье в России отмечают День рыбака.
В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что профессиональный праздников работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса также "объединяет многочисленных рыбаков-любителей и спортсменов".
При этом он подчеркнул, что необходимо, чтобы этот досуг был доступен для всех желающих, а его поклонники ответственно и рачительно относились к природным богатствам нашей страны".
Москва - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
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Вчера, 15:10
По словам президента, рыбная отрасль является одной из ключевых в российской экономике и вносит существенный вклад в укрепление продовольственной безопасности страны, а кроме того, помогает развиваться ряду регионов и открытию новых рабочих мест.
 
Владимир ПутинрыбалкаДоступность
 
 
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