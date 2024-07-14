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Путин призвал сделать рыбалку доступной для всех желающих

Путин призвал сделать рыбалку доступной для всех желающих - 14.07.2024, ПРАЙМ

Путин призвал сделать рыбалку доступной для всех желающих

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса страны с Днем рыбака и отметил, что рыбалка как досуг должна быть... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T10:10+0300

2024-07-14T10:10+0300

2024-07-14T10:18+0300

владимир путин

рыбалка

доступность

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса страны с Днем рыбака и отметил, что рыбалка как досуг должна быть доступна для всех желающих, а ее поклонникам необходимо ответственно относиться к природным богатствам страны, следует из телеграммы, размещенной на сайте Кремля. В воскресенье в России отмечают День рыбака. В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что профессиональный праздников работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса также "объединяет многочисленных рыбаков-любителей и спортсменов". При этом он подчеркнул, что необходимо, чтобы этот досуг был доступен для всех желающих, а его поклонники ответственно и рачительно относились к природным богатствам нашей страны". По словам президента, рыбная отрасль является одной из ключевых в российской экономике и вносит существенный вклад в укрепление продовольственной безопасности страны, а кроме того, помогает развиваться ряду регионов и открытию новых рабочих мест.

https://1prime.ru/20240713/vyplata-850077475.html

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владимир путин, рыбалка, доступность