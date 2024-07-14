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Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на полеты из-за погоды

Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на полеты из-за погоды - 14.07.2024, ПРАЙМ

Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на полеты из-за погоды

Московский аэропорт Шереметьево ввел ограничения на взлет и посадку самолетов из-за погодных условий. Об этом сообщил официальный Telegram-канал "Аэрофлота". | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T17:42+0300

2024-07-14T17:42+0300

2024-07-14T17:42+0300

транспорт

авиаперевозки

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Московский аэропорт Шереметьево ввел ограничения на взлет и посадку самолетов из-за погодных условий. Об этом сообщил официальный Telegram-канал "Аэрофлота". "В связи с неблагоприятными метеоусловиями, ожидаемыми в Московском регионе в ближайшие сутки, Международный аэропорт Шереметьево после 17.00 14 июля вводит временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов", — сказано в публикации. Авиакомпания уточнила, что с целью минимизации корректировки расписания и во избежание скопления самолетов в зоне ожидания Московского авиаузла время прибытия отдельных рейсов "Аэрофлота" в воздушную гавань будет сдвинуто на более позднее. Отмечается, что все пассажиры указанных рейсов проинформированы о вынужденных изменениях в расписании по контактам, указанным в бронировании (номер телефона, e-mail). "Аэрофлот" порекомендовал прибывать в аэропорт с учетом скорректированного времени вылета. Транзитных пассажиров авиакомпания заблаговременно и бесплатно переоформляет на ближайшие рейсы, добавили в "Аэрофлоте". Кроме того, пассажирам, уже прибывшим в аэропорт отправления по времени, указанному в авиабилете, на время ожидания предоставят обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании, сообщил авиаперевозчик. "Вылеты рейсов из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде", —говорится в публикации.

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транспорт, авиаперевозки, аэропорт шереметьево