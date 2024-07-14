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Аэропорт Шереметьево отменил ограничения на вылеты по погоде

Аэропорт Шереметьево отменил ограничения на вылеты по погоде - 14.07.2024, ПРАЙМ

Аэропорт Шереметьево отменил ограничения на вылеты по погоде

Московский аэропорт Шереметьево сообщил, что ограничения по погоде не начинали действовать и были отменены ввиду изменений метеосводки. | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T18:38+0300

2024-07-14T18:38+0300

2024-07-14T18:38+0300

транспорт

аэропорт шереметьево

авиаперевозки

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Московский аэропорт Шереметьево сообщил, что ограничения по погоде не начинали действовать и были отменены ввиду изменений метеосводки. Ранее авиакомпания "Аэрофлот" в Telegram-канале сообщила, что Шереметьево вводит ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с погодными условиями. "Взлет-посадка воздушных судов, обслуживание рейсов и пассажиров на вылет и прилет происходит по расписанию, без ограничений... На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки. Аэропорт Шереметьево продолжает деятельность в стандартном режиме", — сказано в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова подтвердила РИА Новости, что Шереметьево продолжает обслуживание пассажиров в штатном режиме. Она уточнила, что ранее на основе метеопрогноза о сильной грозе в целях безопасности пассажиров и в соответствии с регламентами оперативный штаб аэропорта Шереметьево совместно с "Аэрофлотом" ввел предусмотрительные ограничения по количеству взлетно-посадочных операций в час. В этой связи утром "Аэрофлот" провел незначительные корректировки расписания. По словам Захаренковой, все пассажиры были проинформированы заблаговременно о возможных корректировках во времени вылета.

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транспорт, аэропорт шереметьево, авиаперевозки