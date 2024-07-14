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Аэропорт Шереметьево отменил ограничения на вылеты по погоде - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Аэропорт Шереметьево отменил ограничения на вылеты по погоде
Аэропорт Шереметьево отменил ограничения на вылеты по погоде - 14.07.2024, ПРАЙМ
Аэропорт Шереметьево отменил ограничения на вылеты по погоде
Московский аэропорт Шереметьево сообщил, что ограничения по погоде не начинали действовать и были отменены ввиду изменений метеосводки. | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T18:38+0300
2024-07-14T18:38+0300
транспорт
аэропорт шереметьево
авиаперевозки
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Московский аэропорт Шереметьево сообщил, что ограничения по погоде не начинали действовать и были отменены ввиду изменений метеосводки. Ранее авиакомпания "Аэрофлот" в Telegram-канале сообщила, что Шереметьево вводит ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с погодными условиями. "Взлет-посадка воздушных судов, обслуживание рейсов и пассажиров на вылет и прилет происходит по расписанию, без ограничений... На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки. Аэропорт Шереметьево продолжает деятельность в стандартном режиме", — сказано в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова подтвердила РИА Новости, что Шереметьево продолжает обслуживание пассажиров в штатном режиме. Она уточнила, что ранее на основе метеопрогноза о сильной грозе в целях безопасности пассажиров и в соответствии с регламентами оперативный штаб аэропорта Шереметьево совместно с "Аэрофлотом" ввел предусмотрительные ограничения по количеству взлетно-посадочных операций в час. В этой связи утром "Аэрофлот" провел незначительные корректировки расписания. По словам Захаренковой, все пассажиры были проинформированы заблаговременно о возможных корректировках во времени вылета.
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транспорт, аэропорт шереметьево, авиаперевозки
Транспорт, аэропорт Шереметьево, авиаперевозки
18:38 14.07.2024
 
Аэропорт Шереметьево отменил ограничения на вылеты по погоде

Шереметьево: ограничения на вылеты по погоде не вступили в силу и отменены

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Московский аэропорт Шереметьево сообщил, что ограничения по погоде не начинали действовать и были отменены ввиду изменений метеосводки.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" в Telegram-канале сообщила, что Шереметьево вводит ограничения на взлет и посадку воздушных судов в связи с погодными условиями.
"Взлет-посадка воздушных судов, обслуживание рейсов и пассажиров на вылет и прилет происходит по расписанию, без ограничений... На данный момент ограничения по погоде не вступили в действие и были отменены по причине изменений метеосводки. Аэропорт Шереметьево продолжает деятельность в стандартном режиме", — сказано в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова подтвердила РИА Новости, что Шереметьево продолжает обслуживание пассажиров в штатном режиме.
Она уточнила, что ранее на основе метеопрогноза о сильной грозе в целях безопасности пассажиров и в соответствии с регламентами оперативный штаб аэропорта Шереметьево совместно с "Аэрофлотом" ввел предусмотрительные ограничения по количеству взлетно-посадочных операций в час. В этой связи утром "Аэрофлот" провел незначительные корректировки расписания.
По словам Захаренковой, все пассажиры были проинформированы заблаговременно о возможных корректировках во времени вылета.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 13.07.2024
Шереметьево и "Аэрофлоту" поручили ускорить предполетные процедуры
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Транспортаэропорт Шереметьевоавиаперевозки
 
 
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