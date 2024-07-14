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В России может удвоиться производство сидра - 14.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России может удвоиться производство сидра
В России может удвоиться производство сидра - 14.07.2024, ПРАЙМ
В России может удвоиться производство сидра
Объем производства сидра в России в этом году может составить 8 миллионов дал, а за следующие три года - практически удвоится и превысить 15 миллионов,... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T09:03+0300
2024-07-14T09:50+0300
экономика
россия
сидр
прогноз
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Объем производства сидра в России в этом году может составить 8 миллионов дал, а за следующие три года - практически удвоится и превысить 15 миллионов, поделились с РИА Новости прогнозом аналитики Россельхозбанка. При этом ожидается, что за текущий год объем производства сидра, медовухи и пуаре составил 11 миллионов дал (+10% к уровню 2023 года), а только одного сидра - "порядка 8 миллионов" (+6%). "Сидр продолжает оставаться одной из наиболее быстрорастущих категорий среди слабоалкогольных напитков. По оценкам экспертов, в течение трех лет популярность сидра будет по-прежнему расти, а объемы его производства могут превысить 15 миллионов дал. ...Интересно отметить, что сидроделие обеспечивает создание постоянных рабочих мест в сельской местности", - отметила управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Наталья Худякова. Также отмечается, что объем производства сидра по итогам первого полугодия 2024 года уже составил 4 миллиона дал (+4% год к году). А основной прирост производства сейчас, как и годом ранее, обеспечивается отечественными брендами: самые большие объемы изготовления сидра в стране (более 90%) приходятся на Центральный и Северо-Западный федеральные округа. "На рынке рост продаж отмечен как в розничном сегменте, так и в оптовом. Так, розничные продажи сидра в России в январе-июне 2024 года выросли на 25% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составили 5,8 миллиона дал. По оценкам экспертов РСХБ, по итогам этого года объем продаж составит 11 миллионов дал (+30% к 2023 году). Оптовая продажа сидра и медовухи за первые полгода 2024 года вырастет на 20%, а по итогам года может составить 24%", - добавили аналитики банка.
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россия, сидр, прогноз
Экономика, РОССИЯ, сидр, прогноз
09:03 14.07.2024 (обновлено: 09:50 14.07.2024)
 
В России может удвоиться производство сидра

РСХБ: производство сидра в России за 3 года может удвоиться, превысив 15 млн дал

© УМВД России по Ульяновской области | Перейти в медиабанкМассовое отравление сидром в Самарской и Ульяновской областях
Массовое отравление сидром в Самарской и Ульяновской областях
© УМВД России по Ульяновской области
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Объем производства сидра в России в этом году может составить 8 миллионов дал, а за следующие три года - практически удвоится и превысить 15 миллионов, поделились с РИА Новости прогнозом аналитики Россельхозбанка.
При этом ожидается, что за текущий год объем производства сидра, медовухи и пуаре составил 11 миллионов дал (+10% к уровню 2023 года), а только одного сидра - "порядка 8 миллионов" (+6%).
"Сидр продолжает оставаться одной из наиболее быстрорастущих категорий среди слабоалкогольных напитков. По оценкам экспертов, в течение трех лет популярность сидра будет по-прежнему расти, а объемы его производства могут превысить 15 миллионов дал. ...Интересно отметить, что сидроделие обеспечивает создание постоянных рабочих мест в сельской местности", - отметила управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Наталья Худякова.
Также отмечается, что объем производства сидра по итогам первого полугодия 2024 года уже составил 4 миллиона дал (+4% год к году). А основной прирост производства сейчас, как и годом ранее, обеспечивается отечественными брендами: самые большие объемы изготовления сидра в стране (более 90%) приходятся на Центральный и Северо-Западный федеральные округа.
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"На рынке рост продаж отмечен как в розничном сегменте, так и в оптовом. Так, розничные продажи сидра в России в январе-июне 2024 года выросли на 25% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года и составили 5,8 миллиона дал. По оценкам экспертов РСХБ, по итогам этого года объем продаж составит 11 миллионов дал (+30% к 2023 году). Оптовая продажа сидра и медовухи за первые полгода 2024 года вырастет на 20%, а по итогам года может составить 24%", - добавили аналитики банка.
 
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