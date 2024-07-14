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Покушение на Трампа показало глубину кризиса демократии в США, заявили в ГД - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Покушение на Трампа показало глубину кризиса демократии в США, заявили в ГД
Покушение на Трампа показало глубину кризиса демократии в США, заявили в ГД - 14.07.2024, ПРАЙМ
Покушение на Трампа показало глубину кризиса демократии в США, заявили в ГД
Случай с покушением на бывшего главу Белого дома США Дональда Трампа еще раз продемонстрировал всю глубину кризиса американской демократии считает глава... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T15:06+0300
2024-07-14T15:06+0300
политика
госдума
леонид слуцкий
сша
дональд трамп
демократия
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Случай с покушением на бывшего главу Белого дома США Дональда Трампа еще раз продемонстрировал всю глубину кризиса американской демократии считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Этот трагический случай еще раз показывает всю глубину кризиса демократии в США. Насаждаемый Вашингтоном "управляемый хаос" по всему миру в собственных целях, похоже, выходит из-под контроля и возвращается бумерангом в Соединенные Штаты", — написал он в своем Telegram-канале. Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.
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госдума, леонид слуцкий, сша, дональд трамп, демократия
Политика, Госдума, Леонид Слуцкий, США, Дональд Трамп, демократия
15:06 14.07.2024
 
Покушение на Трампа показало глубину кризиса демократии в США, заявили в ГД

Слуцкий: покушение на Трампа показывает глубину кризиса демократии в США

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Случай с покушением на бывшего главу Белого дома США Дональда Трампа еще раз продемонстрировал всю глубину кризиса американской демократии считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Этот трагический случай еще раз показывает всю глубину кризиса демократии в США. Насаждаемый Вашингтоном "управляемый хаос" по всему миру в собственных целях, похоже, выходит из-под контроля и возвращается бумерангом в Соединенные Штаты", — написал он в своем Telegram-канале.
Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.
По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
СМИ узнали, какое оружие использовал подозреваемый в покушении на Трампа
14:44
 
ПолитикаГосдумаЛеонид СлуцкийСШАДональд Трампдемократия
 
 
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