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Зрители митинга, где стреляли в Трампа, пожаловались на службы безопасности

Зрители митинга, где стреляли в Трампа, пожаловались на службы безопасности - 14.07.2024, ПРАЙМ

Зрители митинга, где стреляли в Трампа, пожаловались на службы безопасности

Участники митинга, где было совершено покушение на Дональда Трампа, пожаловались на безразличие служб безопасности, рассказывается в материале на сайте... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T09:10+0300

2024-07-14T09:10+0300

2024-07-14T09:18+0300

происшествия

стрельба

спецслужбы

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Участники митинга, где было совершено покушение на Дональда Трампа, пожаловались на безразличие служб безопасности, рассказывается в материале на сайте телеканала NBC News.В частности, телеканал приводит на своем сайте слова одной из участниц митинга: "До нас никому не было дела. Они беспокоились только о нем (Трампе - прим. ред.)". Женщина рассказала о четырех громких хлопках, после которых сотрудники службы безопасности, окружив Трампа, державшегося за окровавленное ухо. В это же время рядом с женщиной истекал кровью один из зрителей, вероятно пораженный одним из выстрелов. По словам другого зрителя, многие участники митинга сначала приняли выстрелы за хлопки фейерверков и посчитали происходящее розыгрышем, в результате чего ситуация погрузилась в хаос.

https://1prime.ru/20240714/pokushenie-850082638.html

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стрельба, спецслужбы