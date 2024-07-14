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Зрители митинга, где стреляли в Трампа, пожаловались на службы безопасности - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Зрители митинга, где стреляли в Трампа, пожаловались на службы безопасности
Зрители митинга, где стреляли в Трампа, пожаловались на службы безопасности - 14.07.2024, ПРАЙМ
Зрители митинга, где стреляли в Трампа, пожаловались на службы безопасности
Участники митинга, где было совершено покушение на Дональда Трампа, пожаловались на безразличие служб безопасности, рассказывается в материале на сайте... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T09:10+0300
2024-07-14T09:18+0300
происшествия
стрельба
спецслужбы
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Участники митинга, где было совершено покушение на Дональда Трампа, пожаловались на безразличие служб безопасности, рассказывается в материале на сайте телеканала NBC News.В частности, телеканал приводит на своем сайте слова одной из участниц митинга: "До нас никому не было дела. Они беспокоились только о нем (Трампе - прим. ред.)". Женщина рассказала о четырех громких хлопках, после которых сотрудники службы безопасности, окружив Трампа, державшегося за окровавленное ухо. В это же время рядом с женщиной истекал кровью один из зрителей, вероятно пораженный одним из выстрелов. По словам другого зрителя, многие участники митинга сначала приняли выстрелы за хлопки фейерверков и посчитали происходящее розыгрышем, в результате чего ситуация погрузилась в хаос.
https://1prime.ru/20240714/pokushenie-850082638.html
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стрельба, спецслужбы
Происшествия, стрельба, спецслужбы
09:10 14.07.2024 (обновлено: 09:18 14.07.2024)
 
Зрители митинга, где стреляли в Трампа, пожаловались на службы безопасности

NBC News: зрители митинга, где стреляли в Трампа, пожаловались на спецслужбы

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Участники митинга, где было совершено покушение на Дональда Трампа, пожаловались на безразличие служб безопасности, рассказывается в материале на сайте телеканала NBC News.
В частности, телеканал приводит на своем сайте слова одной из участниц митинга: "До нас никому не было дела. Они беспокоились только о нем (Трампе - прим. ред.)".
Женщина рассказала о четырех громких хлопках, после которых сотрудники службы безопасности, окружив Трампа, державшегося за окровавленное ухо. В это же время рядом с женщиной истекал кровью один из зрителей, вероятно пораженный одним из выстрелов.
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
В Трампа стреляли в ходе его выступления в Песильвании
06:12
По словам другого зрителя, многие участники митинга сначала приняли выстрелы за хлопки фейерверков и посчитали происходящее розыгрышем, в результате чего ситуация погрузилась в хаос.
 
Происшествиястрельбаспецслужбы
 
 
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