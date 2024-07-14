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"Ставки еще выше": в США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
"Ставки еще выше": в США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ
"Ставки еще выше": в США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
Покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа говорит о начале крайне опасного периода как в США, так и за их пределами, считает офицер ВС США в отставке... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T17:03+0300
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа говорит о начале крайне опасного периода как в США, так и за их пределами, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он написал в соцсети Х."Мы вступаем в очень опасный период, в некотором смысле даже более нестабильный, чем в 1968 году, когда в конечном итоге были убиты Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг-младший", — отметил он. Дэвис считает, что на сегодняшний день "ставки еще выше, поскольку крупный конфликт в Европе продолжает разгораться, неопределенность в Индо-Тихоокеанском регионе волнует многие страны, а внутренние разногласия в Америке имеют взрывной характер".Эксперт призвал стремиться к миру, снижать уровень политической ненависти и предупредил, что, если США продолжат двигаться в негативном направлении и демонизировать неугодных людей, это приведет к непоправимым последствиям."Да, это настолько серьезно", — заключил Дэвис.Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.
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Политика, США, Дональд Трамп, ЗАПАД, конфликт
"Ставки еще выше": в США раскрыли, что произойдет после покушения на Трампа
Офицер Дэвис: покушение на Трампа ознаменовало собой начало опасного периода
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ.
Покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа говорит о начале крайне опасного периода как в США, так и за их пределами, считает офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он написал в соцсети Х
.
"Мы вступаем в очень опасный период, в некотором смысле даже более нестабильный, чем в 1968 году, когда в конечном итоге были убиты Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг-младший", — отметил он.
Дэвис считает, что на сегодняшний день "ставки еще выше, поскольку крупный конфликт в Европе продолжает разгораться, неопределенность в Индо-Тихоокеанском регионе волнует многие страны, а внутренние разногласия в Америке имеют взрывной характер".
Эксперт призвал стремиться к миру, снижать уровень политической ненависти и предупредил, что, если США продолжат двигаться в негативном направлении и демонизировать неугодных людей, это приведет к непоправимым последствиям.
"Да, это настолько серьезно", — заключил Дэвис.
Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.
По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.
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