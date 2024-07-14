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Стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения
Стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения - 14.07.2024, ПРАЙМ
Стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения
Правоохранительные органы Соединенных Штатов расследуют стрельбу на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании как попытку покушения на политика,... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T06:30+0300
2024-07-14T06:39+0300
происшествия
дональд трамп
стрельба
расследование
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Правоохранительные органы Соединенных Штатов расследуют стрельбу на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании как попытку покушения на политика, сообщает информагентство Associated Press, ссылаясь на источники в силовых структурах США. Стрельба началась во время выступления Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа планировали официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.
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дональд трамп, стрельба, расследование
Происшествия, Дональд Трамп, стрельба, расследование
06:30 14.07.2024 (обновлено: 06:39 14.07.2024)
 
Стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения

AP: правоохранители расследуют стрельбу на митинге Трампа как попытку покушения

© Фото : Federal Bureau of InvestigationЖетон и табельный пистолет сотрудника ФБР
Жетон и табельный пистолет сотрудника ФБР - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© Фото : Federal Bureau of Investigation
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Правоохранительные органы Соединенных Штатов расследуют стрельбу на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании как попытку покушения на политика, сообщает информагентство Associated Press, ссылаясь на источники в силовых структурах США.
Стрельба началась во время выступления Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа планировали официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
В Трампа стреляли в ходе его выступления в Песильвании
06:12
 
ПроисшествияДональд Трампстрельбарасследование
 
 
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