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Стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения
Стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения - 14.07.2024, ПРАЙМ
Стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения
Правоохранительные органы Соединенных Штатов расследуют стрельбу на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании как попытку покушения на политика,... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T06:30+0300
2024-07-14T06:30+0300
2024-07-14T06:39+0300
происшествия
дональд трамп
стрельба
расследование
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Правоохранительные органы Соединенных Штатов расследуют стрельбу на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании как попытку покушения на политика, сообщает информагентство Associated Press, ссылаясь на источники в силовых структурах США. Стрельба началась во время выступления Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа планировали официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.
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Стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения
AP: правоохранители расследуют стрельбу на митинге Трампа как попытку покушения
МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Правоохранительные органы Соединенных Штатов расследуют стрельбу на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании как попытку покушения на политика, сообщает информагентство Associated Press, ссылаясь на источники в силовых структурах США.
Стрельба началась во время выступления Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа планировали официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.
В Трампа стреляли в ходе его выступления в Песильвании