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Стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения

Стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения - 14.07.2024, ПРАЙМ

Стрельба на митинге Трампа расследуется как попытка покушения

Правоохранительные органы Соединенных Штатов расследуют стрельбу на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании как попытку покушения на политика,... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T06:30+0300

2024-07-14T06:30+0300

2024-07-14T06:39+0300

происшествия

дональд трамп

стрельба

расследование

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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Правоохранительные органы Соединенных Штатов расследуют стрельбу на митинге экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании как попытку покушения на политика, сообщает информагентство Associated Press, ссылаясь на источники в силовых структурах США. Стрельба началась во время выступления Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа планировали официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.

https://1prime.ru/20240714/pokushenie-850082638.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, стрельба, расследование