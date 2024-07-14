https://1prime.ru/20240714/tramp-850083228.html

Консерваторы обвинили в покушении на Трампа пропаганду "леваков"

Консерваторы обвинили в покушении на Трампа пропаганду "леваков" - 14.07.2024, ПРАЙМ

Консерваторы обвинили в покушении на Трампа пропаганду "леваков"

Покушение на Дональда Трампа стало следствием его демонизации "левыми" СМИ и политиками, заявила конференция консервативного политического действия. | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T06:53+0300

2024-07-14T06:53+0300

2024-07-14T06:53+0300

происшествия

дональд трамп

пропаганда

стрельба

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Покушение на Дональда Трампа стало следствием его демонизации "левыми" СМИ и политиками, заявила конференция консервативного политического действия. В заявлении указывается: "Сегодня мы стали свидетелями ужасающего финала опасной риторики "леваков". Как утверждают консерваторы, экс-президента годами "демонизировали" сторонники левых взглядов и пресса.

https://1prime.ru/20240714/pokushenie-850082638.html

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дональд трамп, пропаганда, стрельба