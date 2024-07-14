https://1prime.ru/20240714/tramp-850083228.html
Консерваторы обвинили в покушении на Трампа пропаганду "леваков"
Консерваторы обвинили в покушении на Трампа пропаганду "леваков" - 14.07.2024, ПРАЙМ
Консерваторы обвинили в покушении на Трампа пропаганду "леваков"
Покушение на Дональда Трампа стало следствием его демонизации "левыми" СМИ и политиками, заявила конференция консервативного политического действия. | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T06:53+0300
2024-07-14T06:53+0300
2024-07-14T06:53+0300
происшествия
дональд трамп
пропаганда
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Покушение на Дональда Трампа стало следствием его демонизации "левыми" СМИ и политиками, заявила конференция консервативного политического действия. В заявлении указывается: "Сегодня мы стали свидетелями ужасающего финала опасной риторики "леваков". Как утверждают консерваторы, экс-президента годами "демонизировали" сторонники левых взглядов и пресса.
https://1prime.ru/20240714/pokushenie-850082638.html
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дональд трамп, пропаганда, стрельба
Происшествия, Дональд Трамп, Пропаганда, стрельба
Консерваторы обвинили в покушении на Трампа пропаганду "леваков"
Консерваторы: покушение на Трампа стало результатом его демонизации "леваками"
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Покушение на Дональда Трампа стало следствием его демонизации "левыми" СМИ и политиками, заявила конференция консервативного политического действия.
В заявлении указывается: "Сегодня мы стали свидетелями ужасающего финала опасной риторики "леваков".
В Трампа стреляли в ходе его выступления в Песильвании
Как утверждают консерваторы, экс-президента годами "демонизировали" сторонники левых взглядов и пресса.