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Трамп рассказал о своем ранении
Трамп рассказал о своем ранении - 14.07.2024, ПРАЙМ
Трамп рассказал о своем ранении
Экс-президент США Дональд Трамп написал в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что при стрельбе в Пенсильвании был ранен в ухо и потерял много крови, при... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T07:09+0300
2024-07-14T07:09+0300
2024-07-14T07:09+0300
происшествия
дональд трамп
стрельба
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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп написал в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что при стрельбе в Пенсильвании был ранен в ухо и потерял много крови, при этом стрелявший был нейтрализован. "Пуля пронзила верхнюю часть моего правого уха, - написал политик. - Я сразу понял, что что-то не так, когда услышал свистящий звук, выстрелы, и почувствовал, как пуля разрывает мою кожу" . По словам Трампа, он "потерял много крови". "Просто невероятно, что подобное может произойти в нашей стране. На текущий момент о стрелявшем, который теперь мертв, ничего не известно", - заключил политик.
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дональд трамп, стрельба
Происшествия, Дональд Трамп, стрельба
Трамп рассказал о своем ранении
Трамп заявил, что был ранен на своем митинге в ухо и потерял много крови
МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп написал в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что при стрельбе в Пенсильвании был ранен в ухо и потерял много крови, при этом стрелявший был нейтрализован.
"Пуля пронзила верхнюю часть моего правого уха, - написал политик. - Я сразу понял, что что-то не так, когда услышал свистящий звук, выстрелы, и почувствовал, как пуля разрывает мою кожу" .
По словам Трампа, он "потерял много крови".
В Трампа стреляли в ходе его выступления в Песильвании
"Просто невероятно, что подобное может произойти в нашей стране. На текущий момент о стрелявшем, который теперь мертв, ничего не известно", - заключил политик.