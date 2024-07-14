https://1prime.ru/20240714/tramp-850083483.html

Трамп рассказал о своем ранении

Трамп рассказал о своем ранении - 14.07.2024, ПРАЙМ

Трамп рассказал о своем ранении

Экс-президент США Дональд Трамп написал в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что при стрельбе в Пенсильвании был ранен в ухо и потерял много крови, при... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T07:09+0300

2024-07-14T07:09+0300

2024-07-14T07:09+0300

происшествия

дональд трамп

стрельба

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МОСКВА, 14 июл – ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп написал в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social, что при стрельбе в Пенсильвании был ранен в ухо и потерял много крови, при этом стрелявший был нейтрализован. "Пуля пронзила верхнюю часть моего правого уха, - написал политик. - Я сразу понял, что что-то не так, когда услышал свистящий звук, выстрелы, и почувствовал, как пуля разрывает мою кожу" . По словам Трампа, он "потерял много крови". "Просто невероятно, что подобное может произойти в нашей стране. На текущий момент о стрелявшем, который теперь мертв, ничего не известно", - заключил политик.

https://1prime.ru/20240714/pokushenie-850082638.html

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дональд трамп, стрельба