https://1prime.ru/20240714/tramp-850083718.html

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе во время выступления Дональда Трампа перед сторонниками. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании. Об этом ,... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T07:12+0300

2024-07-14T07:12+0300

2024-07-14T07:25+0300

происшествия

дональд трамп

фбр

стрельба

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе во время выступления Дональда Трампа перед сторонниками. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании. Об этом , сообщила в соцсети Х корреспондент телеканала CNN Эбби Филлип.В ее сообщении указывается: "Джон Миллер из CNN сообщает, что ФБР идентифицировало подозреваемого. Имя пока не разглашается, но его источники сообщают, что подозреваемый - двадцатилетний мужчина из Пенсильвании".Позднее газета New York Post, ссылаясь на источники, назвала имя подозреваемого.В сообщении издания указывается: "Стрелок, который пытался убить бывшего президента Дональда Трампа в субботу, был опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс".При этом уточняется, что Крукс прятался на крыше предприятия примерно в 100 метрах от сцены, на которой выступал бывший глава государства.Стрельба началась в ходе выступления Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. На видеозаписи видно, что охранники уводят под руки политика с окровавленным ухом. Позже экс-президент заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. По сообщению Секретной службы США, подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены, был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один участник митинга, еще двое получили критические ранения.

https://1prime.ru/20240714/pokushenie-850082638.html

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дональд трамп, фбр, стрельба