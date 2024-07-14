https://1prime.ru/20240714/tramp-850086540.html

Американские СМИ оценили, как выросли шансы Трампа на переизбрание

Американские СМИ оценили, как выросли шансы Трампа на переизбрание - 14.07.2024, ПРАЙМ

Американские СМИ оценили, как выросли шансы Трампа на переизбрание

После покушения на Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании выросли его шансы на переизбрание на президентских выборах, которые намечены на... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T10:45+0300

2024-07-14T10:45+0300

2024-07-14T10:46+0300

политика

дональд трамп

стрельба

переизбрание

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. После покушения на Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании выросли его шансы на переизбрание на президентских выборах, которые намечены на ноябрь. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на членов Республиканской партии США. Как отмечает издание, "многие предсказывают, что стрельба укрепит поддержку бывшего президента". Некоторые республиканцы, как пишет Politico, заявляют, что эта попытка покушения уже принесло экс-президенту победу."Президент Трамп выжил при нападении – он только что победил на выборах", - цитирует издание члена палаты представителей США, республиканца Деррика Ван Ордена. Вместе с тем в статье говорится, что слова Трампа, которые он произнес сразу после покушения, могут стать слоганом его предвыборной кампании. Издание приводит высказывание еще одного члена палаты представителей США Тима Берчетта: "Он (Трамп - прим. ред.) поднял кулак в воздух и не хотел уходить. И он кричал: "Борись, борись, борись!" Это будет слоганом". Стрельба началась во время выступления экс-президента на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который открыл стрельбу по сцене. Им, как подтвердило ФБР, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения.Впоследствии ФБР признало, что на Трампа было совершено покушении, и заявило, что власти США не знали заранее о подготовке преступления.

https://1prime.ru/20240714/tramp-850082804.html

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дональд трамп, стрельба, переизбрание