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Песков ответил на вопрос о причастности властей США к покушению на Трампа

Песков ответил на вопрос о причастности властей США к покушению на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о причастности властей США к покушению на Трампа

В Российской Федерации не считают, что покушение на Дональда Трампа организовала действующая власть Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T13:51+0300

2024-07-14T13:51+0300

2024-07-14T13:54+0300

происшествия

дмитрий песков

дональд трамп

белый дом

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. В Российской Федерации не считают, что покушение на Дональда Трампа организовала действующая власть Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил: "Мы не считаем, что попытка устранения и покушения на Трампа была организована действующей властью".Вместе с тем представитель президента России отметил: "После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены: с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата - для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", - сказал он журналистам.Покушение на Трампа произошло во время его выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который открыл стрельбу по сцене. Им, как подтвердило ФБР, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения.Впоследствии ФБР признало, что на Трампа было совершено покушении, и заявило, что власти США не знали заранее о подготовке преступления.

https://1prime.ru/20240714/tramp-850086540.html

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дмитрий песков, дональд трамп, белый дом