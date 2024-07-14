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Песков ответил на вопрос о причастности властей США к покушению на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Песков ответил на вопрос о причастности властей США к покушению на Трампа
Песков ответил на вопрос о причастности властей США к покушению на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о причастности властей США к покушению на Трампа
В Российской Федерации не считают, что покушение на Дональда Трампа организовала действующая власть Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T13:51+0300
2024-07-14T13:54+0300
происшествия
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. В Российской Федерации не считают, что покушение на Дональда Трампа организовала действующая власть Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил: "Мы не считаем, что попытка устранения и покушения на Трампа была организована действующей властью".Вместе с тем представитель президента России отметил: "После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены: с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата - для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", - сказал он журналистам.Покушение на Трампа произошло во время его выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который открыл стрельбу по сцене. Им, как подтвердило ФБР, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения.Впоследствии ФБР признало, что на Трампа было совершено покушении, и заявило, что власти США не знали заранее о подготовке преступления.
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дмитрий песков, дональд трамп, белый дом
Происшествия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Белый дом
13:51 14.07.2024 (обновлено: 13:54 14.07.2024)
 
Песков ответил на вопрос о причастности властей США к покушению на Трампа

Песков: не считаем, что покушение на Трампа организовала действующая власть США

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. В Российской Федерации не считают, что покушение на Дональда Трампа организовала действующая власть Соединенных Штатов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он заявил: "Мы не считаем, что попытка устранения и покушения на Трампа была организована действующей властью".
Вместе с тем представитель президента России отметил: "После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены: с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата - для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", - сказал он журналистам.
Покушение на Трампа произошло во время его выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
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Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который открыл стрельбу по сцене. Им, как подтвердило ФБР, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.
В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения.
Впоследствии ФБР признало, что на Трампа было совершено покушении, и заявило, что власти США не знали заранее о подготовке преступления.
 
ПроисшествияДмитрий ПесковДональд ТрампБелый дом
 
 
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