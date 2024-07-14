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Путин не планирует созваниваться с Трампом

Путин не планирует созваниваться с Трампом - 14.07.2024, ПРАЙМ

Путин не планирует созваниваться с Трампом

У президента России Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом после покушения, сообщил пресс-секретарь... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T13:58+0300

2024-07-14T13:58+0300

2024-07-14T14:05+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

телефонный разговор

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. У президента России Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом после покушения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о возможном звонке Путина экс-президенту США, Песков заявил: "Насколько я знаю, нет, таких планов нет".Вместе с тем представитель президента РФ сказал, что Кремль выражает соболезнования семье погибшего при покушении на Трампа, сочувствует и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.Покушение на Трампа произошло во время его выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии США в Милуоки (штат Висконсин), где, как ожидалось, Трампа должны были официально объявить кандидатом в президенты на намеченных на ноябрь выборах.Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который открыл стрельбу по сцене. Им, как подтвердило ФБР, оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили тяжелые ранения.Впоследствии ФБР признало, что на Трампа было совершено покушении, и заявило, что власти США не знали заранее о подготовке преступления.

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владимир путин, дональд трамп, телефонный разговор