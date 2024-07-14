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В Китае начали продавать футболки с фото Трампа сразу после покушения
В Китае начали продавать футболки с фото Трампа сразу после покушения - 14.07.2024, ПРАЙМ
В Китае начали продавать футболки с фото Трампа сразу после покушения
Футболки с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной сразу покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T15:26+0300
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2024-07-14T15:26+0300
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дональд трамп
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ПЕКИН, 14 июл - ПРАЙМ. Футболки с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной сразу покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao всего через несколько часов после происшествия, пишет издание South China Morning Post. По информации издания, реакция продавцов китайских онлайн-магазинов была практически такой же быстрой, как и президента США Джо Байдена и быстрее, чем комментарии правительств по всему миру. Покушение на Трампа было совершено в субботу около 18.15 по местному времени, первый комментарий Байдена прозвучал около 20.00, первая партия футболок со ставшей уже культовой фотографией Трампа, размахивающего кулаком, поступила в продажу онлайн магазинов примерно в 20.40, пишет газета. Как рассказала изданию продавец одного из онлайн магазинов на Taobao Ли Цзиньвэй, за два часа после выставления футболок на продажу, магазин получил более двух тысяч заказов как из Китая, так и из США. Девушка также отметила, что к выборам в США в этом году их магазин выпускает сувениры исключительно с изображением Трампа, так как "у него больше шансов на победу и он популярен среди китайских интернет-пользователей". Тем не менее, как убедился корреспондент РИА Новости, по состоянию на 19.30 по пекинскому времени (14.30 мск), футболки с изображением Трампа после покушения на Taobao недоступны. На все запросы, с упоминанием Трампа и стрельбы платформа пишет "приносим извинения, соответствующего товара не найдено". Если искать футболку по изображению, поиск выдает другие варианты товаров. Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.
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китай, дональд трамп, продажи
КИТАЙ, Дональд Трамп, продажи
В Китае начали продавать футболки с фото Трампа сразу после покушения
SCMP: Taobao начала продавать футболки с фото Трампа сразу после покушения
ПЕКИН, 14 июл - ПРАЙМ. Футболки с фотографией экс-президента США Дональда Трампа, сделанной сразу покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao всего через несколько часов после происшествия, пишет издание South China Morning Post.
По информации издания, реакция продавцов китайских онлайн-магазинов была практически такой же быстрой, как и президента США Джо Байдена и быстрее, чем комментарии правительств по всему миру.
Покушение на Трампа было совершено в субботу около 18.15 по местному времени, первый комментарий Байдена прозвучал около 20.00, первая партия футболок со ставшей уже культовой фотографией Трампа, размахивающего кулаком, поступила в продажу онлайн магазинов примерно в 20.40, пишет газета.
Как рассказала изданию продавец одного из онлайн магазинов на Taobao Ли Цзиньвэй, за два часа после выставления футболок на продажу, магазин получил более двух тысяч заказов как из Китая, так и из США. Девушка также отметила, что к выборам в США в этом году их магазин выпускает сувениры исключительно с изображением Трампа, так как "у него больше шансов на победу и он популярен среди китайских интернет-пользователей".
Тем не менее, как убедился корреспондент РИА Новости, по состоянию на 19.30 по пекинскому времени (14.30 мск), футболки с изображением Трампа после покушения на Taobao недоступны. На все запросы, с упоминанием Трампа и стрельбы платформа пишет "приносим извинения, соответствующего товара не найдено". Если искать футболку по изображению, поиск выдает другие варианты товаров.
Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.
По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.
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