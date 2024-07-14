https://1prime.ru/20240714/tramp-850095533.html

Трамп рассказал о планах после совершенного на него покушения

Трамп рассказал о планах после совершенного на него покушения - 14.07.2024, ПРАЙМ

Трамп рассказал о планах после совершенного на него покушения

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что вскоре вылетит на съезд республиканцев в Милуоки, штат Висконсин. | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T21:52+0300

2024-07-14T21:52+0300

2024-07-14T21:52+0300

политика

дональд трамп

республиканская партия

съезд

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/56/841255640_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_23df1bce231d52e9ce8c8f19cbc12113.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июл - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что вскоре вылетит на съезд республиканцев в Милуоки, штат Висконсин. "После вчерашних ужасных событий я планировал перенести поездку в Висконсин на съезд Республиканской партии на два дня, но я решил, что не могу позволить "стрелку" или потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании или любым другим", — написал он в своей соцсети Truth Social. По словам Трампа, в Милуоки он вылетит в 15.30 (23.30 мск), то есть в ближайшие два часа. Съезд республиканцев, на котором партия номинирует Трампа своим кандидатом в президенты, намечен на 15-18 июля в штате Висконсин. Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.

https://1prime.ru/20240714/bayden-850095250.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, республиканская партия, съезд