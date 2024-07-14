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"От такого не восстановиться". В США предрекли Украине блеклое будущее - 14.07.2024, ПРАЙМ
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"От такого не восстановиться". В США предрекли Украине блеклое будущее
"От такого не восстановиться". В США предрекли Украине блеклое будущее - 14.07.2024, ПРАЙМ
"От такого не восстановиться". В США предрекли Украине блеклое будущее
Украина в ходе конфликта утратит доступ к Черному морю и потеряет значительную часть своего населения. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T21:17+0300
2024-07-14T21:17+0300
политика
украина
кризис
долги
запад
поражение
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Украина в ходе конфликта утратит доступ к Черному морю и потеряет значительную часть своего населения. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они будут, я думаю, отрезаны от Черного моря, потеряют выход к морю, а численность населения будет ниже 20 миллионов, возможно, около 15 миллионов. И как после этого восстанавливаться? Никак", — полагает он.Джонсон добавил, что страну ожидает довольно блеклое будущее, так как она будет полностью разорена после того, как ее западные союзники потребуют оплатить оказанную ими помощь.Украинские СМИ в апреле проанализировали материал Министерства социальной политики Украины о стратегии демографического развитии и сообщили, что уровень рождаемости в стране снизился до 300-летнего минимума.
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украина
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украина, кризис, долги, запад, поражение
Политика, УКРАИНА, кризис, долги, ЗАПАД, поражение
21:17 14.07.2024
 
"От такого не восстановиться". В США предрекли Украине блеклое будущее

Джонсон: Украина лишится доступа к Черному морю и значительной части населения

© Фото : Unsplash/Raphael FerrazУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© Фото : Unsplash/Raphael Ferraz
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Украина в ходе конфликта утратит доступ к Черному морю и потеряет значительную часть своего населения. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Они будут, я думаю, отрезаны от Черного моря, потеряют выход к морю, а численность населения будет ниже 20 миллионов, возможно, около 15 миллионов. И как после этого восстанавливаться? Никак", — полагает он.
Джонсон добавил, что страну ожидает довольно блеклое будущее, так как она будет полностью разорена после того, как ее западные союзники потребуют оплатить оказанную ими помощь.
Украинские СМИ в апреле проанализировали материал Министерства социальной политики Украины о стратегии демографического развитии и сообщили, что уровень рождаемости в стране снизился до 300-летнего минимума.
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