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"От такого не восстановиться". В США предрекли Украине блеклое будущее

"От такого не восстановиться". В США предрекли Украине блеклое будущее - 14.07.2024, ПРАЙМ

"От такого не восстановиться". В США предрекли Украине блеклое будущее

Украина в ходе конфликта утратит доступ к Черному морю и потеряет значительную часть своего населения. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T21:17+0300

2024-07-14T21:17+0300

2024-07-14T21:17+0300

политика

украина

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запад

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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Украина в ходе конфликта утратит доступ к Черному морю и потеряет значительную часть своего населения. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они будут, я думаю, отрезаны от Черного моря, потеряют выход к морю, а численность населения будет ниже 20 миллионов, возможно, около 15 миллионов. И как после этого восстанавливаться? Никак", — полагает он.Джонсон добавил, что страну ожидает довольно блеклое будущее, так как она будет полностью разорена после того, как ее западные союзники потребуют оплатить оказанную ими помощь.Украинские СМИ в апреле проанализировали материал Министерства социальной политики Украины о стратегии демографического развитии и сообщили, что уровень рождаемости в стране снизился до 300-летнего минимума.

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украина, кризис, долги, запад, поражение