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Желающих вступить в БРИКС много, заявил Володин - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Желающих вступить в БРИКС много, заявил Володин
Желающих вступить в БРИКС много, заявил Володин - 14.07.2024, ПРАЙМ
Желающих вступить в БРИКС много, заявил Володин
Количество стран, желающих вступить в БРИКС стран велико, а НАТО и недружественные страны — это прошлое, которое будет сопротивляться, считает спикер Госдумы... | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T15:49+0300
2024-07-14T15:49+0300
политика
брикс
нато
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Количество стран, желающих вступить в БРИКС стран велико, а НАТО и недружественные страны — это прошлое, которое будет сопротивляться, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что другие страны тоже хотят последовать по пути вступления в БРИКС."Действительно, не просто очередь, принимают то не всех, сейчас уже десять государств-членов БРИКС, но желающих то побольше... Когда речь идет о НАТО и вообще действиях недружественных стран, они из прошлого и это прошлое будет сопротивляться для того, чтобы сохранить свои позиции", — сказал Володин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры выложены в Telegram-канале. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.
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брикс, нато, вячеслав володин
Политика, БРИКС, НАТО, Вячеслав Володин
15:49 14.07.2024
 
Желающих вступить в БРИКС много, заявил Володин

Володин: желающих вступить в БРИКС много, но НАТО будет сопротивляться

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Количество стран, желающих вступить в БРИКС стран велико, а НАТО и недружественные страны — это прошлое, которое будет сопротивляться, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что другие страны тоже хотят последовать по пути вступления в БРИКС.
"Действительно, не просто очередь, принимают то не всех, сейчас уже десять государств-членов БРИКС, но желающих то побольше... Когда речь идет о НАТО и вообще действиях недружественных стран, они из прошлого и это прошлое будет сопротивляться для того, чтобы сохранить свои позиции", — сказал Володин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", кадры выложены в Telegram-канале.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.
В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.
Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.
МИД Таиланда сообщал, что 11 июня министр иностранных дел страны Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, как представителю российского председательства в БРИКС, официальное письмо о намерении Таиланда вступить в объединение в качестве полноправного члена.
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