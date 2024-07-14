https://1prime.ru/20240714/zakharova-850090003.html

Захарова прокомментировала покушение на Трампа

Захарова прокомментировала покушение на Трампа - 14.07.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала покушение на Трампа

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа является не угрозой американской демократии, а самой американской демократией, доведенной либерализмом... | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T15:14+0300

2024-07-14T15:14+0300

2024-07-14T15:14+0300

происшествия

мария захарова

дональд трамп

демократия

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа является не угрозой американской демократии, а самой американской демократией, доведенной либерализмом до "суицидального состояния", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, американские СМИ и обозреватели, комментируя покушение на Трампа, "наперебой говорят о том, что это "угроза американской демократии". "Вот-вот, значит, угроза внутри, а не вовне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния", — написала она в своем Telegram-канале.Трамп в субботу прервал свое публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как экс-президента США под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позднее Трамп сказал, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в сторону сцены. В ходе стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.Нынешний глава Белого дома Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, но пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позднее ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным бюро, американские власти не знали заранее о подготовке преступления.По данным местных СМИ, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проходило выступление Трампа.

https://1prime.ru/20240714/slutskiy-850089867.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, дональд трамп, демократия