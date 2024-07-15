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Середина лета: рубль сделал это - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Середина лета: рубль сделал это
Середина лета: рубль сделал это - 15.07.2024, ПРАЙМ
Середина лета: рубль сделал это
В пятницу, 12 июля, торги по рублю завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 1,00%, до 87,85, евро/рубль - на 1,31%, до 95,83 руб., юань/рубль - на | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T08:58+0300
2024-07-15T08:58+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 12 июля, торги по рублю завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 1,00%, до 87,85, евро/рубль - на 1,31%, до 95,83 руб., юань/рубль - на 0,15%, до 11,9700 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 15 июля на отметке в 87,7427 руб. за 1 доллар, евро - на 95,7588 руб. за 1 евро.Основная поддержка рублю складывается из уже известных аспектов. Прежде всего, это жесткая денежно-кредитная политика Банка России и его высокая ключевая ставка. Кроме того, продолжает работать норма репатриации валютной выручки для компаний-экспортеров, что так же является опорой для рубля.К утру понедельника нефть Brent консолидируется около $85,18 за баррель. Здесь царят сдержанные настроения и баланс между "быками" и "медведями". В пятницу в рамках ближневосточного конфликта были определены условия прекращения огня между Израилем и Хамас, но в конечном счете переговоры были сорваны. В субботу снова отмечались атаки израильской стороны, поэтому соглашения можно считать нежизнеспособными. Вряд ли политические события в США вокруг фигуры экс-президента Дональда Трампа существенным образом скажутся на поведении нефтяных цен. На этой неделе начинается очередной налоговый период. Он будет плавно набирать силу и скорость. Компании уже сейчас начинают присматриваться к продажам валюты с тем, чтобы погасить все налоговые требования в срок. Такой фактор может выступать поддержкой рублю на межбанке.Сегодня доллар США с большой долей вероятности останется в границах 87-89 рублей, евровалюта - в пределах 95-97 рублей. Индекс Мосбиржи упал на 0,63%, до 2973,21 п., индекс РТС - на 0,36%, до 1067,47 п. Рынок испытывает локальное давление на фоне массовых дивидендных отсечек, а также в связи с достаточной силой российского рубля. В понедельник есть шанс на локальный отскок вверх. Для рублевого индикатора актуальным коридором торгов станет область 2965-2995 п., для валютного - 1060-1080 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Нефть
08:58 15.07.2024
 

Середина лета: рубль сделал это

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 12 июля, торги по рублю завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 1,00%, до 87,85, евро/рубль - на 1,31%, до 95,83 руб., юань/рубль - на 0,15%, до 11,9700 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 15 июля на отметке в 87,7427 руб. за 1 доллар, евро - на 95,7588 руб. за 1 евро.

Основная поддержка рублю складывается из уже известных аспектов. Прежде всего, это жесткая денежно-кредитная политика Банка России и его высокая ключевая ставка. Кроме того, продолжает работать норма репатриации валютной выручки для компаний-экспортеров, что так же является опорой для рубля.

К утру понедельника нефть Brent консолидируется около $85,18 за баррель. Здесь царят сдержанные настроения и баланс между "быками" и "медведями". В пятницу в рамках ближневосточного конфликта были определены условия прекращения огня между Израилем и Хамас, но в конечном счете переговоры были сорваны. В субботу снова отмечались атаки израильской стороны, поэтому соглашения можно считать нежизнеспособными.

Вряд ли политические события в США вокруг фигуры экс-президента Дональда Трампа существенным образом скажутся на поведении нефтяных цен.

На этой неделе начинается очередной налоговый период. Он будет плавно набирать силу и скорость. Компании уже сейчас начинают присматриваться к продажам валюты с тем, чтобы погасить все налоговые требования в срок. Такой фактор может выступать поддержкой рублю на межбанке.

Сегодня доллар США с большой долей вероятности останется в границах 87-89 рублей, евровалюта - в пределах 95-97 рублей.

Индекс Мосбиржи упал на 0,63%, до 2973,21 п., индекс РТС - на 0,36%, до 1067,47 п. Рынок испытывает локальное давление на фоне массовых дивидендных отсечек, а также в связи с достаточной силой российского рубля. В понедельник есть шанс на локальный отскок вверх. Для рублевого индикатора актуальным коридором торгов станет область 2965-2995 п., для валютного - 1060-1080 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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