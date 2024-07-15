Середина лета: рубль сделал это

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 12 июля, торги по рублю завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 1,00%, до 87,85, евро/рубль - на 1,31%, до 95,83 руб., юань/рубль - на 0,15%, до 11,9700 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 15 июля на отметке в 87,7427 руб. за 1 доллар, евро - на 95,7588 руб. за 1 евро.Основная поддержка рублю складывается из уже известных аспектов. Прежде всего, это жесткая денежно-кредитная политика Банка России и его высокая ключевая ставка. Кроме того, продолжает работать норма репатриации валютной выручки для компаний-экспортеров, что так же является опорой для рубля.К утру понедельника нефть Brent консолидируется около $85,18 за баррель. Здесь царят сдержанные настроения и баланс между "быками" и "медведями". В пятницу в рамках ближневосточного конфликта были определены условия прекращения огня между Израилем и Хамас, но в конечном счете переговоры были сорваны. В субботу снова отмечались атаки израильской стороны, поэтому соглашения можно считать нежизнеспособными. Вряд ли политические события в США вокруг фигуры экс-президента Дональда Трампа существенным образом скажутся на поведении нефтяных цен. На этой неделе начинается очередной налоговый период. Он будет плавно набирать силу и скорость. Компании уже сейчас начинают присматриваться к продажам валюты с тем, чтобы погасить все налоговые требования в срок. Такой фактор может выступать поддержкой рублю на межбанке.Сегодня доллар США с большой долей вероятности останется в границах 87-89 рублей, евровалюта - в пределах 95-97 рублей. Индекс Мосбиржи упал на 0,63%, до 2973,21 п., индекс РТС - на 0,36%, до 1067,47 п. Рынок испытывает локальное давление на фоне массовых дивидендных отсечек, а также в связи с достаточной силой российского рубля. В понедельник есть шанс на локальный отскок вверх. Для рублевого индикатора актуальным коридором торгов станет область 2965-2995 п., для валютного - 1060-1080 п.
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 12 июля, торги по рублю завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 1,00%, до 87,85, евро/рубль - на 1,31%, до 95,83 руб., юань/рубль - на 0,15%, до 11,9700 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 15 июля на отметке в 87,7427 руб. за 1 доллар, евро - на 95,7588 руб. за 1 евро.
Основная поддержка рублю складывается из уже известных аспектов. Прежде всего, это жесткая денежно-кредитная политика Банка России и его высокая ключевая ставка. Кроме того, продолжает работать норма репатриации валютной выручки для компаний-экспортеров, что так же является опорой для рубля.
К утру понедельника нефть Brent консолидируется около $85,18 за баррель. Здесь царят сдержанные настроения и баланс между "быками" и "медведями". В пятницу в рамках ближневосточного конфликта были определены условия прекращения огня между Израилем и Хамас, но в конечном счете переговоры были сорваны. В субботу снова отмечались атаки израильской стороны, поэтому соглашения можно считать нежизнеспособными.
Вряд ли политические события в США вокруг фигуры экс-президента Дональда Трампа существенным образом скажутся на поведении нефтяных цен.
На этой неделе начинается очередной налоговый период. Он будет плавно набирать силу и скорость. Компании уже сейчас начинают присматриваться к продажам валюты с тем, чтобы погасить все налоговые требования в срок. Такой фактор может выступать поддержкой рублю на межбанке.
Сегодня доллар США с большой долей вероятности останется в границах 87-89 рублей, евровалюта - в пределах 95-97 рублей.
Индекс Мосбиржи упал на 0,63%, до 2973,21 п., индекс РТС - на 0,36%, до 1067,47 п. Рынок испытывает локальное давление на фоне массовых дивидендных отсечек, а также в связи с достаточной силой российского рубля. В понедельник есть шанс на локальный отскок вверх. Для рублевого индикатора актуальным коридором торгов станет область 2965-2995 п., для валютного - 1060-1080 п.
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