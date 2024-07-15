Рынок попытается перейти к восстановлению

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии, ведущие площадки прибавляют до 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста в пятницу, сегодня утром также подтягиваются на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней закрытия предыдущей недели, торгуясь чуть выше 85 долларов за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на блоке важной макроэкономической статистики, среди которой мы выделяем данные по инфляции в Великобритании и Еврозоне, розничным продажам, заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии в США. Плюс к этому, в четверг пройдет очередное заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение по ставке. Инвесторы ожидают, что европейский регулятор сохранит ставку на текущем уровне, а основное внимание рынков будет сосредоточено на комментариях, сопутствующих данному решению.По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,6%, закончив неделю в районе 2 973 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует внешний фон, однако в ходе сессии возможна активизация продаж, что приведет к продолжению негативной динамики на нашем рынке. Поводом к снижению могут стать опасения ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 85 долларов за баррель. Плюс к этому может сработать технический фактор – закрепление индекса Мосбиржи ниже поддержки, расположенной на отметке 3 000 пунктов, часть инвесторов воспримет как сигнал к продолжению негативной динамики на рынке, в результате чего они могут перейти к сокращению объема акций в портфелях. На наш взгляд, если "медведям" удастся удержать рынок ниже данной поддержки, целью снижения индекса Мосбиржи станет район 2 700 – 2 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи в пятницу пара юань/рубль прибавила порядка 0,2%, закончив неделю в районе 11,97 рубля. Сегодня на старте торгов китайская валюта может продолжить восходящую динамику, чему поспособствует снижение доли валютной выручки экспортеров, обязательной к продаже. В результате юань попытается преодолеть отметку 12 рублей и закрепиться над ней. Отметим, что в среднесрочной перспективе, учитывая изменения обязательств по продаже валютной выручке, мы ожидаем стабилизации пары юань/рубль в широком диапазоне в районе 12,5 рубля.
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии, в отсутствии торгов в Японии, ведущие площадки прибавляют до 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после роста в пятницу, сегодня утром также подтягиваются на 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent консолидируется у уровней закрытия предыдущей недели, торгуясь чуть выше 85 долларов за баррель. На предстоящей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на блоке важной макроэкономической статистики, среди которой мы выделяем данные по инфляции в Великобритании и Еврозоне, розничным продажам, заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии в США. Плюс к этому, в четверг пройдет очередное заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение по ставке. Инвесторы ожидают, что европейский регулятор сохранит ставку на текущем уровне, а основное внимание рынков будет сосредоточено на комментариях, сопутствующих данному решению.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,6%, закончив неделю в районе 2 973 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует внешний фон, однако в ходе сессии возможна активизация продаж, что приведет к продолжению негативной динамики на нашем рынке. Поводом к снижению могут стать опасения ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 85 долларов за баррель. Плюс к этому может сработать технический фактор – закрепление индекса Мосбиржи ниже поддержки, расположенной на отметке 3 000 пунктов, часть инвесторов воспримет как сигнал к продолжению негативной динамики на рынке, в результате чего они могут перейти к сокращению объема акций в портфелях. На наш взгляд, если "медведям" удастся удержать рынок ниже данной поддержки, целью снижения индекса Мосбиржи станет район 2 700 – 2 800 пунктов.
На валютной секции Московской биржи в пятницу пара юань/рубль прибавила порядка 0,2%, закончив неделю в районе 11,97 рубля. Сегодня на старте торгов китайская валюта может продолжить восходящую динамику, чему поспособствует снижение доли валютной выручки экспортеров, обязательной к продаже. В результате юань попытается преодолеть отметку 12 рублей и закрепиться над ней. Отметим, что в среднесрочной перспективе, учитывая изменения обязательств по продаже валютной выручке, мы ожидаем стабилизации пары юань/рубль в широком диапазоне в районе 12,5 рубля.
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