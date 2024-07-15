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Грузовой поезд столкнулся с мини-трактором под Хабаровском, водитель погиб
Грузовой поезд столкнулся с мини-трактором под Хабаровском, водитель погиб - 15.07.2024, ПРАЙМ
Грузовой поезд столкнулся с мини-трактором под Хабаровском, водитель погиб
Грузовой поезд врезался в выехавший на переезд в Хабаровском крае мини-трактор, водитель машины погиб, сообщает Восточное межрегиональное следственное... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T07:55+0300
2024-07-15T07:55+0300
2024-07-15T07:56+0300
происшествия
железная дорога
авария
погибшие
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Грузовой поезд врезался в выехавший на переезд в Хабаровском крае мини-трактор, водитель машины погиб, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "На железнодорожном переезде станции Красицкий Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае произошло столкновение грузового поезда с мини-трактором. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель мини-трактора", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Как уточняет Дальневосточная железная дорога, водитель мотоблока выехал перед движущимся поездом на регулируемом железнодорожном переезде. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет. Задержек пассажирских поездов не было.
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железная дорога, авария, погибшие
Происшествия, железная дорога, авария, погибшие
Грузовой поезд столкнулся с мини-трактором под Хабаровском, водитель погиб
СК: грузовой поезд столкнулся с мини-трактором под Хабаровском, водитель погиб
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Грузовой поезд врезался в выехавший на переезд в Хабаровском крае мини-трактор, водитель машины погиб, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"На железнодорожном переезде станции Красицкий Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае произошло столкновение грузового поезда с мини-трактором. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель мини-трактора", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
Названа причина каждой пятой аварии в России
Как уточняет Дальневосточная железная дорога, водитель мотоблока выехал перед движущимся поездом на регулируемом железнодорожном переезде. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Схода подвижного состава нет. Задержек пассажирских поездов не было.