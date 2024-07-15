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Названы топ-12 признаков неисправного автомобиля с пробегом
Названы топ-12 признаков неисправного автомобиля с пробегом - 15.07.2024, ПРАЙМ
Названы топ-12 признаков неисправного автомобиля с пробегом
Покупка автомобля с пробегом несет в себе риски столкновения со множеством проблем, рассказал в беседе с "Российской газетой" руководитель отдела оценки... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:34+0300
2024-07-15T11:34+0300
2024-07-15T11:34+0300
авто
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Покупка автомобля с пробегом несет в себе риски столкновения со множеством проблем, рассказал в беседе с "Российской газетой" руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев.Автоэксперт назвал 12 признаков того, что машина с пробегом неисправна. Так, неоднородный цвет кузова может указывать на ремонт после ДТП, а шумы и скрипы при движении - на износ подвески. Неравномерный износ шин, говорит Антюфьев, может быть признаком неправильного развал-схождения, проблем с подвеской или даже деформации кузова."Обратите внимание на износ боковых частей шин и наличие "лысин", - советует он.Эксперт также отнес к "сигналам" о неисправности запотевание и влагу в салоне, плохо закрывающиеся капот и двери, различия в зазорах между кузовными элементами, следы ржавчины особенно опасны, если они находятся на несущих элементах кузова, изношенный салон, проблемы с электрикой, плохую работу двигателя, утечку жидкостей.Кроме того, Антюфьев посоветовал обращать внимание на историю обслуживания автомобиля. Если продавец не может ее предоставить, это, вероятно, говорит о потенциальных проблемах, заключил он.
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авто, россия
Названы топ-12 признаков неисправного автомобиля с пробегом
Автоэксперт Антюфьев назвал 12 признаков поломки подержанного автомобиля
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Покупка автомобля с пробегом несет в себе риски столкновения со множеством проблем, рассказал в беседе с "Российской газетой"
руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев.
Автоэксперт назвал 12 признаков того, что машина с пробегом неисправна. Так, неоднородный цвет кузова может указывать на ремонт после ДТП, а шумы и скрипы при движении - на износ подвески. Неравномерный износ шин, говорит Антюфьев, может быть признаком неправильного развал-схождения, проблем с подвеской или даже деформации кузова.
"Обратите внимание на износ боковых частей шин и наличие "лысин", - советует он.
Эксперт также отнес к "сигналам" о неисправности запотевание и влагу в салоне, плохо закрывающиеся капот и двери, различия в зазорах между кузовными элементами, следы ржавчины особенно опасны, если они находятся на несущих элементах кузова, изношенный салон, проблемы с электрикой, плохую работу двигателя, утечку жидкостей.
Кроме того, Антюфьев посоветовал обращать внимание на историю обслуживания автомобиля. Если продавец не может ее предоставить, это, вероятно, говорит о потенциальных проблемах, заключил он.
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