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Названы топ-12 признаков неисправного автомобиля с пробегом

Названы топ-12 признаков неисправного автомобиля с пробегом - 15.07.2024, ПРАЙМ

Названы топ-12 признаков неисправного автомобиля с пробегом

Покупка автомобля с пробегом несет в себе риски столкновения со множеством проблем, рассказал в беседе с "Российской газетой" руководитель отдела оценки... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T11:34+0300

2024-07-15T11:34+0300

2024-07-15T11:34+0300

авто

россия

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Покупка автомобля с пробегом несет в себе риски столкновения со множеством проблем, рассказал в беседе с "Российской газетой" руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев.Автоэксперт назвал 12 признаков того, что машина с пробегом неисправна. Так, неоднородный цвет кузова может указывать на ремонт после ДТП, а шумы и скрипы при движении - на износ подвески. Неравномерный износ шин, говорит Антюфьев, может быть признаком неправильного развал-схождения, проблем с подвеской или даже деформации кузова."Обратите внимание на износ боковых частей шин и наличие "лысин", - советует он.Эксперт также отнес к "сигналам" о неисправности запотевание и влагу в салоне, плохо закрывающиеся капот и двери, различия в зазорах между кузовными элементами, следы ржавчины особенно опасны, если они находятся на несущих элементах кузова, изношенный салон, проблемы с электрикой, плохую работу двигателя, утечку жидкостей.Кроме того, Антюфьев посоветовал обращать внимание на историю обслуживания автомобиля. Если продавец не может ее предоставить, это, вероятно, говорит о потенциальных проблемах, заключил он.

https://1prime.ru/20240714/ford-850093628.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, россия