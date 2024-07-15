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Российские дилеры рассказали, как защитить автовладельцев

Российские дилеры рассказали, как защитить автовладельцев - 15.07.2024, ПРАЙМ

Российские дилеры рассказали, как защитить автовладельцев

Локализация в РФ данных для диагностики и техобслуживания транспортных средств защитит автовладельцев и позволит им получать качественный ремонт, сообщили РИА... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T12:03+0300

2024-07-15T12:03+0300

2024-07-15T12:03+0300

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Локализация в РФ данных для диагностики и техобслуживания транспортных средств защитит автовладельцев и позволит им получать качественный ремонт, сообщили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). В ассоциации подтвердили, что РОАД ведет переговоры с "Опорой России" и независимыми автосервисами об обязательстве для иностранных автопроизводителей и импортеров машин локализовать данные для диагностики, техобслуживания и ремонта транспортных средств на территории РФ. "Получается, что владельцы автомобилей оказались менее всего защищены. Мы хотим, чтобы данные хранились на нашей территории и доступ к ним был представлен дилерам на время гарантийного срока, и по окончании гарантии - предоставлен еще и независимым сервисам. Таким образом, будет обеспечен качественный ремонт по регламентам производителя и при этом останутся гарантии, что эти автомобили можно будет обслуживать и через пять, и через десять лет", - пояснили в РОАД. В ассоциации подчеркнули, что подобная мера необходима для предотвращения ситуации 2022 года, когда большинство иностранных автоконцернов покинули рынок РФ и закрыли доступ к техническим данным, которые хранятся в облачных сервисах за рубежом.

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авто, роад, россия