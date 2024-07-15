Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240715/avto-850124111.html
Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval
Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval - 15.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval
Lada Vesta SW Cross по совокупности качеств превзошла Haval M6 и "Москвича 3", считает эксперт "За рулем" Юрий Тимкин. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T16:17+0300
2024-07-15T16:17+0300
авто
москвич
lada
haval
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844620113_0:5:3623:2043_1920x0_80_0_0_d06030f9352fb3fa8451aaeea78048e8.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Lada Vesta SW Cross по совокупности качеств превзошла Haval M6 и "Москвича 3", считает эксперт "За рулем" Юрий Тимкин.По словам автоэксперта, Haval 6, он же фаворит дачников, имеет просторные салон и багажник и комфортную подвеску. Впечатление портят работа роботизированной коробки передач, высокий расход топлива и особенности комплектаций. Цена китайского кроссовера начинается от 2 179 000 рублей."Москвич", отметил Тимкин, обладает неплохим интерьером и богатым оснащением. Однако сиденья в авто неудобные, а багажник тесный. Эксперт также нашел огрехи в управляемости. Стоимость "Москвича" составляет 1,69 миллиона рублей и выше.При этом цена Lada начинается от 1 865 900 рублей. Но у нее классная эргономика, продуманный багажник, отличное шасси, рассказал Тимкин."Осталось только вернуть выпавшие из-за санкций опции", - заключил он.
https://1prime.ru/20240715/evropa-850115571.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844620113_447:0:3176:2047_1920x0_80_0_0_22818fff6450441455e444b8b36d3396.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, москвич, lada, haval
Авто, Москвич, Lada, Haval
16:17 15.07.2024
 
Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval

"ЗР" объяснил, почему Lada Vesta SW Cross лучше, чем "Москвич 3" и Haval M6

© Фото : Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ" | Перейти в медиабанкАвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
АвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : Пресс-служба ПАО "АВТОВАЗ"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Lada Vesta SW Cross по совокупности качеств превзошла Haval M6 и "Москвича 3", считает эксперт "За рулем" Юрий Тимкин.
По словам автоэксперта, Haval 6, он же фаворит дачников, имеет просторные салон и багажник и комфортную подвеску. Впечатление портят работа роботизированной коробки передач, высокий расход топлива и особенности комплектаций. Цена китайского кроссовера начинается от 2 179 000 рублей.
"Москвич", отметил Тимкин, обладает неплохим интерьером и богатым оснащением. Однако сиденья в авто неудобные, а багажник тесный. Эксперт также нашел огрехи в управляемости. Стоимость "Москвича" составляет 1,69 миллиона рублей и выше.
При этом цена Lada начинается от 1 865 900 рублей. Но у нее классная эргономика, продуманный багажник, отличное шасси, рассказал Тимкин.
"Осталось только вернуть выпавшие из-за санкций опции", - заключил он.
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Опубликована пошаговая инструкция, как привезти в Россию авто из Европы
14:30
 
АвтоМосквичLadaHaval
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала