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Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval
Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval - 15.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval
Lada Vesta SW Cross по совокупности качеств превзошла Haval M6 и "Москвича 3", считает эксперт "За рулем" Юрий Тимкин. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T16:17+0300
2024-07-15T16:17+0300
2024-07-15T16:17+0300
авто
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haval
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Lada Vesta SW Cross по совокупности качеств превзошла Haval M6 и "Москвича 3", считает эксперт "За рулем" Юрий Тимкин.По словам автоэксперта, Haval 6, он же фаворит дачников, имеет просторные салон и багажник и комфортную подвеску. Впечатление портят работа роботизированной коробки передач, высокий расход топлива и особенности комплектаций. Цена китайского кроссовера начинается от 2 179 000 рублей."Москвич", отметил Тимкин, обладает неплохим интерьером и богатым оснащением. Однако сиденья в авто неудобные, а багажник тесный. Эксперт также нашел огрехи в управляемости. Стоимость "Москвича" составляет 1,69 миллиона рублей и выше.При этом цена Lada начинается от 1 865 900 рублей. Но у нее классная эргономика, продуманный багажник, отличное шасси, рассказал Тимкин."Осталось только вернуть выпавшие из-за санкций опции", - заключил он.
https://1prime.ru/20240715/evropa-850115571.html
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авто, москвич, lada, haval
Авто, Москвич, Lada, Haval
Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval
"ЗР" объяснил, почему Lada Vesta SW Cross лучше, чем "Москвич 3" и Haval M6
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Lada Vesta SW Cross по совокупности качеств превзошла Haval M6 и "Москвича 3", считает эксперт "За рулем"
Юрий Тимкин.
По словам автоэксперта, Haval 6, он же фаворит дачников, имеет просторные салон и багажник и комфортную подвеску. Впечатление портят работа роботизированной коробки передач, высокий расход топлива и особенности комплектаций. Цена китайского кроссовера начинается от 2 179 000 рублей.
"Москвич", отметил Тимкин, обладает неплохим интерьером и богатым оснащением. Однако сиденья в авто неудобные, а багажник тесный. Эксперт также нашел огрехи в управляемости. Стоимость "Москвича" составляет 1,69 миллиона рублей и выше.
При этом цена Lada начинается от 1 865 900 рублей. Но у нее классная эргономика, продуманный багажник, отличное шасси, рассказал Тимкин.
"Осталось только вернуть выпавшие из-за санкций опции", - заключил он.
Опубликована пошаговая инструкция, как привезти в Россию авто из Европы