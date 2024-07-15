https://1prime.ru/20240715/avto-850124111.html

Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval

Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval - 15.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, почему Lada лучше Haval

Lada Vesta SW Cross по совокупности качеств превзошла Haval M6 и "Москвича 3", считает эксперт "За рулем" Юрий Тимкин. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T16:17+0300

2024-07-15T16:17+0300

2024-07-15T16:17+0300

авто

москвич

lada

haval

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844620113_0:5:3623:2043_1920x0_80_0_0_d06030f9352fb3fa8451aaeea78048e8.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Lada Vesta SW Cross по совокупности качеств превзошла Haval M6 и "Москвича 3", считает эксперт "За рулем" Юрий Тимкин.По словам автоэксперта, Haval 6, он же фаворит дачников, имеет просторные салон и багажник и комфортную подвеску. Впечатление портят работа роботизированной коробки передач, высокий расход топлива и особенности комплектаций. Цена китайского кроссовера начинается от 2 179 000 рублей."Москвич", отметил Тимкин, обладает неплохим интерьером и богатым оснащением. Однако сиденья в авто неудобные, а багажник тесный. Эксперт также нашел огрехи в управляемости. Стоимость "Москвича" составляет 1,69 миллиона рублей и выше.При этом цена Lada начинается от 1 865 900 рублей. Но у нее классная эргономика, продуманный багажник, отличное шасси, рассказал Тимкин."Осталось только вернуть выпавшие из-за санкций опции", - заключил он.

https://1prime.ru/20240715/evropa-850115571.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, москвич, lada, haval