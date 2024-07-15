https://1prime.ru/20240715/avto-850124530.html

Названы четыре надежных авто с АКПП за полцены "Нивы"

Названы четыре надежных авто с АКПП за полцены "Нивы" - 15.07.2024, ПРАЙМ

Названы четыре надежных авто с АКПП за полцены "Нивы"

На российском рынке автомобилей с пробегом можно найти модели с надежными автоматическими коробками передач стоимостью примерно 600 тысяч рублей. Четыре таких... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T16:22+0300

2024-07-15T16:22+0300

2024-07-15T16:30+0300

экономика

авто

покупка легкового автомобиля

авторынок рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82364/87/823648741_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_910be8391b0bc854dbf661054725bf8f.jpg

МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. На российском рынке автомобилей с пробегом можно найти модели с надежными автоматическими коробками передач стоимостью примерно 600 тысяч рублей. Четыре таких машины назвал автоэксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов.Он отметил автомобиль Nissan Note первого поколения, который предлагают на рынке только с двигателем 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил. По его словам, АКПП Jatco RE4F03A обладает надежностью и известна в России не только по иномаркам, но и по Lada Granta и Kalina, на которых его устанавливали в паре с двигателем в 98 лошадиных сил.Эксперт подчеркнул, что все проблемы автоматической коробки связаны с засорением соленоидов из-за износа фрикционов, а в запущенных случаях продукты износа оседают в электроклапанах и гидроблоке".Виноградов также выделил Ford Focus второй генерации, на который независимо от типа кузова установлена коробка 4F27E, разработанная совместно с Mazda. По его мнению, в ней почти отсутствуют слабые места и ее ресурс сопоставим с ресурсом двигателя — примерно 350 тысяч километров.Еще одним авто с надежным "автоматом" из указанной ценовой категории эксперт считает Chevrolet Lacetti с мотором 1.6 литра в паре с Aisin AW 81-40LE и двигателем 1,8 и АКП ZF 4HP16. Он отметил, что оба устройства являются надежными, но медленными. Виноградов порекомендовал проверить Aisin на толчки при переключениях, в которых может быть виноват датчик положения селектора. Также он заявил, что у ZF не самый большой ресурс фрикциона.Кроме того, автоэксперт отметил Hyundai Getz 2009-2010 годов выпуска. По его мнению, слабых мест у АКП A4AF3, практически нет. При этом имеется ряд особенностей эксплуатации: нельзя часто давать пробуксовку, так как могут сломаться подшипники, а замена масла требуется чаще, чем рекомендовано производителем, может выйти из строя датчик скорости вращения вала коробки и провод кнопки "Over drive", предупредил Виноградов.

https://1prime.ru/20240714/ford-850093628.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, покупка легкового автомобиля, авторынок рф