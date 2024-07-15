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Названы четыре надежных авто с АКПП за полцены "Нивы"
Названы четыре надежных авто с АКПП за полцены "Нивы" - 15.07.2024, ПРАЙМ
Названы четыре надежных авто с АКПП за полцены "Нивы"
На российском рынке автомобилей с пробегом можно найти модели с надежными автоматическими коробками передач стоимостью примерно 600 тысяч рублей. Четыре таких... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T16:22+0300
2024-07-15T16:22+0300
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. На российском рынке автомобилей с пробегом можно найти модели с надежными автоматическими коробками передач стоимостью примерно 600 тысяч рублей. Четыре таких машины назвал автоэксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов.Он отметил автомобиль Nissan Note первого поколения, который предлагают на рынке только с двигателем 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил. По его словам, АКПП Jatco RE4F03A обладает надежностью и известна в России не только по иномаркам, но и по Lada Granta и Kalina, на которых его устанавливали в паре с двигателем в 98 лошадиных сил.Эксперт подчеркнул, что все проблемы автоматической коробки связаны с засорением соленоидов из-за износа фрикционов, а в запущенных случаях продукты износа оседают в электроклапанах и гидроблоке".Виноградов также выделил Ford Focus второй генерации, на который независимо от типа кузова установлена коробка 4F27E, разработанная совместно с Mazda. По его мнению, в ней почти отсутствуют слабые места и ее ресурс сопоставим с ресурсом двигателя — примерно 350 тысяч километров.Еще одним авто с надежным "автоматом" из указанной ценовой категории эксперт считает Chevrolet Lacetti с мотором 1.6 литра в паре с Aisin AW 81-40LE и двигателем 1,8 и АКП ZF 4HP16. Он отметил, что оба устройства являются надежными, но медленными. Виноградов порекомендовал проверить Aisin на толчки при переключениях, в которых может быть виноват датчик положения селектора. Также он заявил, что у ZF не самый большой ресурс фрикциона.Кроме того, автоэксперт отметил Hyundai Getz 2009-2010 годов выпуска. По его мнению, слабых мест у АКП A4AF3, практически нет. При этом имеется ряд особенностей эксплуатации: нельзя часто давать пробуксовку, так как могут сломаться подшипники, а замена масла требуется чаще, чем рекомендовано производителем, может выйти из строя датчик скорости вращения вала коробки и провод кнопки "Over drive", предупредил Виноградов.
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авто, покупка легкового автомобиля, авторынок рф
Экономика, Авто, покупка легкового автомобиля, авторынок РФ
Названы четыре надежных авто с АКПП за полцены "Нивы"
Автоэксперт "ЗР" Виноградов назвал четыре надежных авто за 600 тысяч рублей
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ.
На российском рынке автомобилей с пробегом можно найти модели с надежными автоматическими коробками передач стоимостью примерно 600 тысяч рублей. Четыре таких машины назвал
автоэксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов.
Он отметил автомобиль Nissan Note первого поколения, который предлагают на рынке только с двигателем 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил. По его словам, АКПП Jatco RE4F03A обладает надежностью и известна в России не только по иномаркам, но и по Lada Granta и Kalina, на которых его устанавливали в паре с двигателем в 98 лошадиных сил.
Эксперт подчеркнул, что все проблемы автоматической коробки связаны с засорением соленоидов из-за износа фрикционов, а в запущенных случаях продукты износа оседают в электроклапанах и гидроблоке".
Виноградов также выделил Ford Focus второй генерации, на который независимо от типа кузова установлена коробка 4F27E, разработанная совместно с Mazda. По его мнению, в ней почти отсутствуют слабые места и ее ресурс сопоставим с ресурсом двигателя — примерно 350 тысяч километров.
Еще одним авто с надежным "автоматом" из указанной ценовой категории эксперт считает Chevrolet Lacetti с мотором 1.6 литра в паре с Aisin AW 81-40LE и двигателем 1,8 и АКП ZF 4HP16. Он отметил, что оба устройства являются надежными, но медленными. Виноградов порекомендовал проверить Aisin на толчки при переключениях, в которых может быть виноват датчик положения селектора. Также он заявил, что у ZF не самый большой ресурс фрикциона.
Кроме того, автоэксперт отметил Hyundai Getz 2009-2010 годов выпуска. По его мнению, слабых мест у АКП A4AF3, практически нет. При этом имеется ряд особенностей эксплуатации: нельзя часто давать пробуксовку, так как могут сломаться подшипники, а замена масла требуется чаще, чем рекомендовано производителем, может выйти из строя датчик скорости вращения вала коробки и провод кнопки "Over drive", предупредил Виноградов.
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