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"Русские правы!" Американцы согласились с заявлением Кремля о Байдене

"Русские правы!" Американцы согласились с заявлением Кремля о Байдене - 15.07.2024, ПРАЙМ

"Русские правы!" Американцы согласились с заявлением Кремля о Байдене

Москва резко осудила покушение на экс-президента США Дональда Трампа, косвенно обвинив в причастности Белый Дом, передает издание Вreitbart. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T15:16+0300

2024-07-15T15:16+0300

2024-07-15T15:16+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Москва резко осудила покушение на экс-президента США Дональда Трампа, косвенно обвинив в причастности Белый Дом, передает издание Вreitbart.13 июля во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови.Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга."А что, разве русские не правы? В этом покушении виноват Байден, его администрация, его подхалимы и СМИ. Они не останавливались в своих нападках на Трампа, заявляя, будто он является мятежником, угрозой для нашей страны и самой демократии", — заметил один из читателей издания.Согласно данным материала, нападение на Трампа вызвало обвинения со стороны России в адрес администрации Джо Байдена. Кремль заявил, что созданная атмосфера вокруг Трампа, включая политический борьбу и критику со стороны администрации, спровоцировала покушение на него.Издание Wall Street Journal ранее также сообщило, что нападение на бывшего главу государства стало окушение крупнейшим провалом Секретной службы страны со времен покушения на Рональда Рейгана в 1981 год.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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