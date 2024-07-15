https://1prime.ru/20240715/belorussiya--850111519.html

Кроссоверы для России не пустят через Белоруссию

Кроссоверы для России не пустят через Белоруссию - 15.07.2024, ПРАЙМ

Кроссоверы для России не пустят через Белоруссию

Против Белоруссии с 1 июля начали действовать новые европейские ограничения, призванные предотвратить обход санкций Москвой. Среди прочего была закрыта лазейка, | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T13:35+0300

2024-07-15T13:35+0300

2024-07-15T13:36+0300

авто

кроссоверы

белоруссия

россия

санкции против рф

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Против Белоруссии с 1 июля начали действовать новые европейские ограничения, призванные предотвратить обход санкций Москвой. Среди прочего была закрыта лазейка, позволявшая юрлицам экспортировать автомобили, пишет портал Autonews.Белоруссия долгое время была одним из важнейших каналов поставок в Россию автомобилей по параллельному импорту. Поскольку ЕС ранее разрешал продавать в республику машины высшего класса, преимущественно из Польши и Германии. Кроме того, импортеры прибегали к схеме с перегонщиками-льготниками, что позволяло им экономить на таможенных платежах до половины стоимости товара. В Минпромторге России не стали комментировать возможность прекращения параллельного импорта кроссоверов через Белоруссию. Однако, изучив расширенный регламент, эксперт Анатолий Семенов указал на важный нюанс. Он отметил, что речь идет именно "о запрете транзита автомобилей через Белоруссию". Белорусским покупателям, по его словам, автомобили продолжат поставляться.

https://1prime.ru/20240708/hongqi-849907625.html

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авто, кроссоверы, белоруссия, россия, санкции против рф