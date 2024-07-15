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Беспилотник повредил емкость для нефти в Орловской области

Беспилотник повредил емкость для нефти в Орловской области - 15.07.2024, ПРАЙМ

Беспилотник повредил емкость для нефти в Орловской области

Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский БПЛА в Орловской области, при падении он повредил емкость для хранения нефти. Об этом рассказали в... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T11:58+0300

2024-07-15T11:58+0300

2024-07-15T11:58+0300

происшествия

беспилотник

орловская область

нефть

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский БПЛА в Орловской области, при падении он повредил емкость для хранения нефти. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Как отметили в пресс-релизе, инцидент произошел в Малой Саханке на объекте ТЭК ООО Орловская нефтеперерабатывающая компания "Черное золото" в 05:11 утра. Подчеркивалось, что повреждения получила емкость 1000 кубических метров для хранения нефти, никто не пострадал.Правительство Орловской области добавило, что к месту падения беспилотника направили оперативные службы ГУ МЧС России по Орловской области, управления ФСБ России по региону, УМВД России по Орловской области, Следственного управления России по региону.Министерство обороны России ранее сообщало, что средства ПВО сбили шесть беспилотников, один из них - над Орловской областью.

https://1prime.ru/20240715/dron-850101157.html

орловская область

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беспилотник, орловская область, нефть