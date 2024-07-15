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Доллар врубился: рубль крепок в середине лета

Доллар врубился: рубль крепок в середине лета - 15.07.2024, ПРАЙМ

Доллар врубился: рубль крепок в середине лета

Доллар, евро и юань на прошлой неделе продолжили дорожать по отношению к рублю. За неделю биржевой курс юаня подорожал на 1,7% по отношению к рублю, поднявшись... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T07:41+0300

2024-07-15T07:41+0300

2024-07-15T07:41+0300

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Доллар, евро и юань на прошлой неделе продолжили дорожать по отношению к рублю. За неделю биржевой курс юаня подорожал на 1,7% по отношению к рублю, поднявшись выше 12 руб., в то время как на внебиржевом рынке доллар вырос к рублю на 1,4%, однако остался в коридоре 87-88 руб. Евро продолжил мощный рост к рублю, подорожав за неделю на 2,2%, и в конце недели попытался штурмовать отметку в 96 руб. В начале недели Москву посетил с официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди, что немного сдержало ослабление рубля.К концу недели правительство объявило о новом снижении минимального порога обязательной продажи валютной выручки экспортёрами с 60 до 40%, и это стало негативом для рубля. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, в котором он заявил о том, что в ближайшее время американский Федрезерв не намерен снижать процентные ставки, но и слишком длительное удержание высоких процентных ставок для экономики США тоже плохо, на рубль влияния не оказало. Мы ожидаем, что на следующей неделе доллар может колебаться в рамках 86,5-90 руб., евро – в коридоре 93,5-97,5 руб., юань – в пределах 11,9-12,4 руб.Евро/доллар: битва токсичных валют может набрать оборотыЕвро на прошлой неделе продолжил уверенный рост по отношению к доллару. Курс евро к доллару вырос за неделю на 0,8% и превысил 1,0900 долл. Противоречивая риторика главы ФРС США Джерома Пауэлла ослабила доллар и способствовала, соответственно, укреплению курса евро. Рост евро, по всей видимости, мог быть также вызван ожиданиями, что на текущей неделе ЕЦБ откажется от нового снижения процентных ставок, сохранив их на прежних уровнях.Несостоявшееся покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, случившееся в выходные на прошлой неделе, может способствовать в начале недели ослаблению доллара. Ожидаем, что на следующей неделе евро будет колебаться в коридоре 1,0800-1,0920 долл.Валютная пара евро/доллар остается по-прежнему излюбленным инструментом трейдеров "Альфа-Форекс". Рыночная волатильность и непредсказуемые геоэкономические события могут создать предпосылки для реализации ярких торговых идей на внебиржевом валютном рынкеПрогноз по цене нефти Brent на неделюЗа неделю цена нефти Brent немного снизилась, на 0,8% до $85,03 за баррель. Международное энергетическое агентство на прошлой неделе отметило в ежемесячном докладе, что в настоящее время дефицита на нефтяном рынке нет, хотя не исключило, что он может возникнуть к концу третьего-началу четвёртого квартала текущего года. Для рынка нефти заявления МЭА прозвучали как "медвежий" сигнал.Мы считаем, что на следующей неделе цена Brent может колебаться в коридоре $84-88 за баррель, что будет зависеть от динамики коммерческих запасов в мире. Для российского бюджета цены на нефть остаются по-прежнему на очень комфортном уровне.

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2024

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

доллар сша, прогноз