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Путин рассказал о резко выросшем производстве металлопродукции в Донбассе - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о резко выросшем производстве металлопродукции в Донбассе
Путин рассказал о резко выросшем производстве металлопродукции в Донбассе - 15.07.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о резко выросшем производстве металлопродукции в Донбассе
За последние два года на Донбассе резко возросло производство в металлургии, отметил президент России Владимир Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T15:03+0300
2024-07-15T15:03+0300
владимир путин
россия
новые регионы рф
лнр
днр
донбасс
металлургия
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. За последние два года на Донбассе резко возросло производство в металлургии, отметил президент России Владимир Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга. "Производство металлопродукции увеличилось на 30 процентов. Очень хорошие показатели", - сказал Путин. В конце 2022-го кабмин утвердил стратегию развития металлургии до 2030-го. Согласно планам, предприятия присоединенных к России регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – помогут нарастить производство стали в стране примерно на 3–5 миллионов тонн в год в ближайшие восемь лет.
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владимир путин, россия, новые регионы рф, лнр, днр, донбасс, металлургия
Владимир Путин, РОССИЯ, новые регионы РФ, ЛНР, ДНР, ДОНБАСС, металлургия
15:03 15.07.2024
 
Путин рассказал о резко выросшем производстве металлопродукции в Донбассе

Путин: производство в металлургии в ДНР и ЛНР увеличилось на 30% с 2022 г

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкМеталлург
Металлург - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. За последние два года на Донбассе резко возросло производство в металлургии, отметил президент России Владимир Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.
"Производство металлопродукции увеличилось на 30 процентов. Очень хорошие показатели", - сказал Путин.
В конце 2022-го кабмин утвердил стратегию развития металлургии до 2030-го. Согласно планам, предприятия присоединенных к России регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – помогут нарастить производство стали в стране примерно на 3–5 миллионов тонн в год в ближайшие восемь лет.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Алиханов рассказал о планах металлургов Донбасса
14:57
 
Владимир ПутинРОССИЯновые регионы РФЛНРДНРДОНБАССметаллургия
 
 
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