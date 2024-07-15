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Путин рассказал о резко выросшем производстве металлопродукции в Донбассе
Путин рассказал о резко выросшем производстве металлопродукции в Донбассе - 15.07.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о резко выросшем производстве металлопродукции в Донбассе
За последние два года на Донбассе резко возросло производство в металлургии, отметил президент России Владимир Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T15:03+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. За последние два года на Донбассе резко возросло производство в металлургии, отметил президент России Владимир Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга. "Производство металлопродукции увеличилось на 30 процентов. Очень хорошие показатели", - сказал Путин. В конце 2022-го кабмин утвердил стратегию развития металлургии до 2030-го. Согласно планам, предприятия присоединенных к России регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – помогут нарастить производство стали в стране примерно на 3–5 миллионов тонн в год в ближайшие восемь лет.
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владимир путин, россия, новые регионы рф, лнр, днр, донбасс, металлургия
Владимир Путин, РОССИЯ, новые регионы РФ, ЛНР, ДНР, ДОНБАСС, металлургия
Путин рассказал о резко выросшем производстве металлопродукции в Донбассе
Путин: производство в металлургии в ДНР и ЛНР увеличилось на 30% с 2022 г
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. За последние два года на Донбассе резко возросло производство в металлургии, отметил президент России Владимир Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.
"Производство металлопродукции увеличилось на 30 процентов. Очень хорошие показатели", - сказал Путин.
В конце 2022-го кабмин утвердил стратегию развития металлургии до 2030-го. Согласно планам, предприятия присоединенных к России регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – помогут нарастить производство стали в стране примерно на 3–5 миллионов тонн в год в ближайшие восемь лет.
Алиханов рассказал о планах металлургов Донбасса