https://1prime.ru/20240715/dron-850101157.html

Тяжелый морской дрон сделают ракетным, сообщили в KMZ

Тяжелый морской дрон сделают ракетным, сообщили в KMZ - 15.07.2024, ПРАЙМ

Тяжелый морской дрон сделают ракетным, сообщили в KMZ

Тяжёлый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера "Визир" планируется вооружить легкими ракетами, разместив до 8 пусковых... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T09:32+0300

2024-07-15T09:32+0300

2024-07-15T09:32+0300

вооружения

море

kmz

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Тяжёлый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера "Визир" планируется вооружить легкими ракетами, разместив до 8 пусковых установок на один борт, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод) Михаил Даниленко. Ранее он сообщил, что испытания подобного катера уже проходят. "Такой катер может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли. Можно положить небольшой заряд. Скорость ракеты небольшая, сама ракета - очень простое и дешевое изделие стоимостью порядка 500 тысяч рублей. И таких установок мы можем смонтировать на катере в количестве от 6 до 8 единиц, которые могут нести заряд небольшой поражающей мощности, но который точечно дойдет, куда нужно, и осуществит подрыв", - сказал Даниленко. Полностью интервью Даниленко будет опубликовано на сайте ria.ru в 11.00.

https://1prime.ru/20240715/dron-850097824.html

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море, kmz