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Тяжелый морской дрон сделают ракетным, сообщили в KMZ
Тяжелый морской дрон сделают ракетным, сообщили в KMZ - 15.07.2024, ПРАЙМ
Тяжелый морской дрон сделают ракетным, сообщили в KMZ
Тяжёлый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера "Визир" планируется вооружить легкими ракетами, разместив до 8 пусковых... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T09:32+0300
2024-07-15T09:32+0300
2024-07-15T09:32+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Тяжёлый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера "Визир" планируется вооружить легкими ракетами, разместив до 8 пусковых установок на один борт, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод) Михаил Даниленко. Ранее он сообщил, что испытания подобного катера уже проходят. "Такой катер может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли. Можно положить небольшой заряд. Скорость ракеты небольшая, сама ракета - очень простое и дешевое изделие стоимостью порядка 500 тысяч рублей. И таких установок мы можем смонтировать на катере в количестве от 6 до 8 единиц, которые могут нести заряд небольшой поражающей мощности, но который точечно дойдет, куда нужно, и осуществит подрыв", - сказал Даниленко. Полностью интервью Даниленко будет опубликовано на сайте ria.ru в 11.00.
https://1prime.ru/20240715/dron-850097824.html
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море, kmz
Тяжелый морской дрон сделают ракетным, сообщили в KMZ
Директор KMZ Даниленко: тяжелый морской дрон на базе "Визира" сделают ракетным
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Тяжёлый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера "Визир" планируется вооружить легкими ракетами, разместив до 8 пусковых установок на один борт, сообщил РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод) Михаил Даниленко.
Ранее он сообщил, что испытания подобного катера уже проходят.
"Такой катер может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли. Можно положить небольшой заряд. Скорость ракеты небольшая, сама ракета - очень простое и дешевое изделие стоимостью порядка 500 тысяч рублей. И таких установок мы можем смонтировать на катере в количестве от 6 до 8 единиц, которые могут нести заряд небольшой поражающей мощности, но который точечно дойдет, куда нужно, и осуществит подрыв", - сказал Даниленко.
Полностью интервью Даниленко будет опубликовано на сайте ria.ru
в 11.00.
KMZ испытает возвращаемый морской дрон для разведки и огневой поддержки