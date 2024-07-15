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Завод Haval в Тульской области временно приостановил выпуск авто - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Завод Haval в Тульской области временно приостановил выпуск авто
Завод Haval в Тульской области временно приостановил выпуск авто - 15.07.2024, ПРАЙМ
Завод Haval в Тульской области временно приостановил выпуск авто
На заводе Haval в Тульской области начались "летние каникулы": корпоративный отпуск продлится с 15 по 21 июля, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:23+0300
2024-07-15T11:23+0300
авто
спрос на легковые авто
китайские авто
haval
тульская область
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. На заводе Haval в Тульской области начались "летние каникулы": корпоративный отпуск продлится с 15 по 21 июля, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу предприятия.На этом предприятии, начавшем работу в июне 2019-го, выпускают кроссоверы трех моделей – Jolion, F7 и Dargo. Завод стал первым зарубежным предприятием полного цикла производства для китайского бренда. За первые шесть месяцев 2024-го продажи Haval на российском рынке выросли боле чем в два раза и составили 81450 автомобилей. Китайский автоконцерн Great Wall Motor, выпускающий в России линейку автомобилей под маркой Haval, в Тульской области также ввел в эксплуатацию завод по производству двигателей.
https://1prime.ru/20240708/haval--849915395.html
тульская область
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авто, спрос на легковые авто, китайские авто, haval, тульская область
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто, Haval, Тульская область
11:23 15.07.2024
 
Завод Haval в Тульской области временно приостановил выпуск авто

"Автостат": завод Haval в Тульской области временно приостановил выпуск авто

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанк%Открытие автомобильного завода Haval в Тульской области
%Открытие автомобильного завода Haval в Тульской области
© Пресс-служба губернатора Тульской области
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. На заводе Haval в Тульской области начались "летние каникулы": корпоративный отпуск продлится с 15 по 21 июля, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу предприятия.
На этом предприятии, начавшем работу в июне 2019-го, выпускают кроссоверы трех моделей – Jolion, F7 и Dargo. Завод стал первым зарубежным предприятием полного цикла производства для китайского бренда. За первые шесть месяцев 2024-го продажи Haval на российском рынке выросли боле чем в два раза и составили 81450 автомобилей.
Китайский автоконцерн Great Wall Motor, выпускающий в России линейку автомобилей под маркой Haval, в Тульской области также ввел в эксплуатацию завод по производству двигателей.
Автомобиль Haval на заводе в Тульской области - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
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Автоспрос на легковые автокитайские автоHavalТульская область
 
 
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