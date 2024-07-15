В РФ вновь продают безопасный шведский кроссовер, но придется раскошелиться
Autonews: дилер привез в Россию рестайлинговый Volvo XC60 за 8 миллионов рублей
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Отечественный дилер привез в Россию по каналам параллельного импорта рестайлинговую версию шведского кроссовера Volvo XC60 второго актуального поколения. Стоимость машины, согласно классифайдам, составляет 8,05 миллиона рублей. Об этом сообщил портал Autonews.
Отмечается, что внедорожник представлен в комплектации Momentum, имеющей полный привод, бензиновый двигатель объемом 2,0 литра и мощность 249 лошадиных сил, работающий совместно с автоматической коробкой передач.
Портал напомнил, что Volvo XC60 в рестайлинговой версии впервые был представлен в 2021 году. Он имеет немного измененную внешность в том числе в части радиаторной решетки, переднего бампера и колесных дисков, а также новую информационно-развлекательную систему с ОС Android с доступом к фирменным приложениям Google, навигатор на базе картографического сервиса Google Maps.
Отмечается, что внедорожник представлен в комплектации Momentum, имеющей полный привод, бензиновый двигатель объемом 2,0 литра и мощность 249 лошадиных сил, работающий совместно с автоматической коробкой передач.
Портал напомнил, что Volvo XC60 в рестайлинговой версии впервые был представлен в 2021 году. Он имеет немного измененную внешность в том числе в части радиаторной решетки, переднего бампера и колесных дисков, а также новую информационно-развлекательную систему с ОС Android с доступом к фирменным приложениям Google, навигатор на базе картографического сервиса Google Maps.
По данным Autonews, до рестайлинга цена Volvo XC60 в России начиналась от 3 799 000 рублей.