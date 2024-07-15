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Назван автомобиль - лидер на рынке лизинга "легковушек" в России - 15.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240715/lada-850097428.html
Назван автомобиль - лидер на рынке лизинга "легковушек" в России
Назван автомобиль - лидер на рынке лизинга "легковушек" в России - 15.07.2024, ПРАЙМ
Назван автомобиль - лидер на рынке лизинга "легковушек" в России
Российская марка Lada сохранила свои позиции на лизинговом рынке по итогам первого полугодия и возглавила рейтинг легковых автомобилей, следует из данных... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T06:11+0300
2024-07-15T06:12+0300
экономика
lada
лизинг
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Российская марка Lada сохранила свои позиции на лизинговом рынке по итогам первого полугодия и возглавила рейтинг легковых автомобилей, следует из данных лизинговых компаний, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Российская марка Lada составила четверть продаж легковых автомобилей в общем объеме профинансированных лизинговой компанией "Флит Автолизинг" "легковушек" в первом полугодии 2024 года (25%). Еще 13% пришлось на "Москвич", третье место занял китайский Geely, также с 13%, а китайские же Haval и Chery получили по 8% и 6% соответственно", - отметили в компании "Флит Автолизинг" (входит в ИГ "Инсайт"). В компании добавили, что, таким образом, доля топ-5 брендов составила 65% в общем объеме продаж, при этом российские бренды – 38%, а китайские – 27%. В лизинговой компании "Европлан" отметили, что по итогам первого полугодия видят увеличение спроса на автомобили. Доля Lada в портфеле компании составила 26%, остальные позиции рейтинга заняли китайские автопроизводители: Haval с долей 15%, Geely - 10%; Chery - 10%; Exeed - 5%. Генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов сообщил РИА Новости, что самой востребованной моделью по продажам компании стала Lada Granta с долей 17%. "Самыми популярными марками легковых авто, выданными ВТБ Лизинг в первом полугодии, стали Lada (доля - 27,7%), Geely (12,1%), Haval (11,6%), Chery (9,6%) и Baic (5,4%). Самой востребованной моделью стала Lada Granta (17%), на втором месте расположился Haval Jolion (6,9%), на третьем - Lada Vesta (6,3%), далее следуют Baic U5 Plus (5,4%) и Geely Emgrand (4,4%)", - отметил Мусатов. Директор по работе с ключевыми партнерами АО "Сбербанк Лизинг" Екатерина Попова уточнила, что, по данным компании, на рынке лизинга сформировалась группа лидеров, которая удерживает позиции уже не первый месяц. Среди них первое место у Lada, далее Haval, третье и четвертое места делят Geely и Chery, а с 2024 года в пятерку вошел Changan. РЕЙТИНГ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Если в сегменте лизинга легковых автомобилей российский производитель Lada успешно конкурирует и лидирует по продажам, основой грузового сегмента стали китайские бренды. "В сегменте грузовой техники самыми популярными стали марки Sitrak (19,1%), Shacman (18,3%), FAW (13,5%), "Камаз" (10,9%), Dongfeng (7,3%)", - такую статистику приводит "ВТБ Лизинг" по своим продажам. В портфеле компании "Интерлизинг" лидирующую позицию занимает Shacman, далее расположились Sitrak, Howo, "Камаз" и DongFeng. При этом в продажах "Европлана" за первое полугодие в сегменте грузовых автомобилей первую позицию занял "Камаз" с долей 15%, после следуют Sitrak (13%), Shacman (13%), FAW (11%) и ГАЗ (7%). "Грузовой сегмент представлен в основном китайскими брендами, но также есть выдачи европейских тягачей, ввезенных по параллельному импорту. Топ-5 марок здесь – это FAW с 16%, Sitrak с 11%, Mercedes-Benz занимает 10% продаж, Shacman – 9% и DAF – 8%", - такие данные проводит "Флит Автолизинг".
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lada, лизинг
Экономика, Lada, лизинг
06:11 15.07.2024 (обновлено: 06:12 15.07.2024)
 
Назван автомобиль - лидер на рынке лизинга "легковушек" в России

Авто Lada сохранили лидерство на рынке лизинга легковых авто в РФ в I полугодии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Работа форума
ПМЭФ-2023. Работа форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Российская марка Lada сохранила свои позиции на лизинговом рынке по итогам первого полугодия и возглавила рейтинг легковых автомобилей, следует из данных лизинговых компаний, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Российская марка Lada составила четверть продаж легковых автомобилей в общем объеме профинансированных лизинговой компанией "Флит Автолизинг" "легковушек" в первом полугодии 2024 года (25%). Еще 13% пришлось на "Москвич", третье место занял китайский Geely, также с 13%, а китайские же Haval и Chery получили по 8% и 6% соответственно", - отметили в компании "Флит Автолизинг" (входит в ИГ "Инсайт").
В компании добавили, что, таким образом, доля топ-5 брендов составила 65% в общем объеме продаж, при этом российские бренды – 38%, а китайские – 27%.
В лизинговой компании "Европлан" отметили, что по итогам первого полугодия видят увеличение спроса на автомобили. Доля Lada в портфеле компании составила 26%, остальные позиции рейтинга заняли китайские автопроизводители: Haval с долей 15%, Geely - 10%; Chery - 10%; Exeed - 5%.
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В ВТБ предложили, как стимулировать развитие лизинга машин
13 июня, 19:55
Генеральный директор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов сообщил РИА Новости, что самой востребованной моделью по продажам компании стала Lada Granta с долей 17%.
"Самыми популярными марками легковых авто, выданными ВТБ Лизинг в первом полугодии, стали Lada (доля - 27,7%), Geely (12,1%), Haval (11,6%), Chery (9,6%) и Baic (5,4%). Самой востребованной моделью стала Lada Granta (17%), на втором месте расположился Haval Jolion (6,9%), на третьем - Lada Vesta (6,3%), далее следуют Baic U5 Plus (5,4%) и Geely Emgrand (4,4%)", - отметил Мусатов.
Директор по работе с ключевыми партнерами АО "Сбербанк Лизинг" Екатерина Попова уточнила, что, по данным компании, на рынке лизинга сформировалась группа лидеров, которая удерживает позиции уже не первый месяц. Среди них первое место у Lada, далее Haval, третье и четвертое места делят Geely и Chery, а с 2024 года в пятерку вошел Changan.
РЕЙТИНГ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Если в сегменте лизинга легковых автомобилей российский производитель Lada успешно конкурирует и лидирует по продажам, основой грузового сегмента стали китайские бренды. "В сегменте грузовой техники самыми популярными стали марки Sitrak (19,1%), Shacman (18,3%), FAW (13,5%), "Камаз" (10,9%), Dongfeng (7,3%)", - такую статистику приводит "ВТБ Лизинг" по своим продажам.
В портфеле компании "Интерлизинг" лидирующую позицию занимает Shacman, далее расположились Sitrak, Howo, "Камаз" и DongFeng.
При этом в продажах "Европлана" за первое полугодие в сегменте грузовых автомобилей первую позицию занял "Камаз" с долей 15%, после следуют Sitrak (13%), Shacman (13%), FAW (11%) и ГАЗ (7%).
"Грузовой сегмент представлен в основном китайскими брендами, но также есть выдачи европейских тягачей, ввезенных по параллельному импорту. Топ-5 марок здесь – это FAW с 16%, Sitrak с 11%, Mercedes-Benz занимает 10% продаж, Shacman – 9% и DAF – 8%", - такие данные проводит "Флит Автолизинг".
 
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