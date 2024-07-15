Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240715/moshenniki-850096247.html
Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи
Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи - 15.07.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи
Мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T05:09+0300
2024-07-15T05:10+0300
россия
мошенники
связь
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75765/44/757654410_0:64:420:300_1920x0_80_0_0_649fbee9bcd9e0e4d383e1fe54001d51.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации, а также провести махинации с чужими деньгами - помочь в борьбе с этим может неторопливость и антиспам, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Мошенники представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-то технических манипуляций для улучшения качества связи. Они сообщают о том, что ведётся плановая замена оборудования на вышках сотовой связи, создавая искусственный срочный характер ситуации. Обычно используются такие уловки, как угрозы о временном отключении услуг связи или о недоступности интернета в случае отказа от выполнения их инструкций", - объяснил он. Бийчук пояснил, что после этого мошенники могут попросить абонента продиктовать им уникальный код или пароль, предположительно полученный от Госуслуг или от личного кабинета оператора связи. А это, в свою очередь, может быть использовано для получения доступа к конфиденциальной информации и личным данным абонента и проведения финансовых махинаций, добавил он. Для борьбы с такими мошенниками Бийчук рекомендует использовать услуги антиспама и блокировки подозрительных номеров, избегать переходов по сомнительным ссылкам, а также не стоит сообщать свои логины или пароли по телефону. В целом, советует он, важно действовать с холодной головой - не торопиться с выполнением каких-либо действий, требуемых по телефону, даже если ситуация кажется срочной или угрожающей потерей связи. "Убедитесь в подлинности звонка, если сотрудник оператора связи звонит вам с какими-либо просьбами завершите разговор и самостоятельно перезвоните по официальному номеру оператора... Помните, что вся важная информация поступает через мобильное приложение или через личный кабинет на официальном сайте оператора. Запросы, поступающие другими способами, должны вызывать сомнения", - заключил он.
https://1prime.ru/20240710/bank-849996865.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75765/44/757654410_0:25:420:340_1920x0_80_0_0_2038e81b2e387b4895c6af7bd19455ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мошенники, связь
РОССИЯ, мошенники, связь
05:09 15.07.2024 (обновлено: 05:10 15.07.2024)
 
Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи

Россиян предупредили о мошенниках, "прикрывающихся" улучшением качества связи

Берегитесь: мошенники не снижают е-обороты
Берегитесь: мошенники не снижают е-обороты
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации, а также провести махинации с чужими деньгами - помочь в борьбе с этим может неторопливость и антиспам, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Мошенники представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-то технических манипуляций для улучшения качества связи. Они сообщают о том, что ведётся плановая замена оборудования на вышках сотовой связи, создавая искусственный срочный характер ситуации. Обычно используются такие уловки, как угрозы о временном отключении услуг связи или о недоступности интернета в случае отказа от выполнения их инструкций", - объяснил он.
Бийчук пояснил, что после этого мошенники могут попросить абонента продиктовать им уникальный код или пароль, предположительно полученный от Госуслуг или от личного кабинета оператора связи. А это, в свою очередь, может быть использовано для получения доступа к конфиденциальной информации и личным данным абонента и проведения финансовых махинаций, добавил он.
Для борьбы с такими мошенниками Бийчук рекомендует использовать услуги антиспама и блокировки подозрительных номеров, избегать переходов по сомнительным ссылкам, а также не стоит сообщать свои логины или пароли по телефону. В целом, советует он, важно действовать с холодной головой - не торопиться с выполнением каких-либо действий, требуемых по телефону, даже если ситуация кажется срочной или угрожающей потерей связи.
Логотип Тинькофф банка на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Т-Банк открыл доступ к сервису борьбы с мошенниками "Фрод-рулетка"
10 июля, 17:27
"Убедитесь в подлинности звонка, если сотрудник оператора связи звонит вам с какими-либо просьбами завершите разговор и самостоятельно перезвоните по официальному номеру оператора... Помните, что вся важная информация поступает через мобильное приложение или через личный кабинет на официальном сайте оператора. Запросы, поступающие другими способами, должны вызывать сомнения", - заключил он.
 
РОССИЯмошенникисвязь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала