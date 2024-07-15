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Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи

Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи - 15.07.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи

Мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T05:09+0300

2024-07-15T05:09+0300

2024-07-15T05:10+0300

россия

мошенники

связь

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации, а также провести махинации с чужими деньгами - помочь в борьбе с этим может неторопливость и антиспам, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Мошенники представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-то технических манипуляций для улучшения качества связи. Они сообщают о том, что ведётся плановая замена оборудования на вышках сотовой связи, создавая искусственный срочный характер ситуации. Обычно используются такие уловки, как угрозы о временном отключении услуг связи или о недоступности интернета в случае отказа от выполнения их инструкций", - объяснил он. Бийчук пояснил, что после этого мошенники могут попросить абонента продиктовать им уникальный код или пароль, предположительно полученный от Госуслуг или от личного кабинета оператора связи. А это, в свою очередь, может быть использовано для получения доступа к конфиденциальной информации и личным данным абонента и проведения финансовых махинаций, добавил он. Для борьбы с такими мошенниками Бийчук рекомендует использовать услуги антиспама и блокировки подозрительных номеров, избегать переходов по сомнительным ссылкам, а также не стоит сообщать свои логины или пароли по телефону. В целом, советует он, важно действовать с холодной головой - не торопиться с выполнением каких-либо действий, требуемых по телефону, даже если ситуация кажется срочной или угрожающей потерей связи. "Убедитесь в подлинности звонка, если сотрудник оператора связи звонит вам с какими-либо просьбами завершите разговор и самостоятельно перезвоните по официальному номеру оператора... Помните, что вся важная информация поступает через мобильное приложение или через личный кабинет на официальном сайте оператора. Запросы, поступающие другими способами, должны вызывать сомнения", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенники, связь