https://1prime.ru/20240715/moshenniki-850096247.html
Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи
Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи - 15.07.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи
Мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T05:09+0300
2024-07-15T05:09+0300
2024-07-15T05:10+0300
россия
мошенники
связь
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75765/44/757654410_0:64:420:300_1920x0_80_0_0_649fbee9bcd9e0e4d383e1fe54001d51.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации, а также провести махинации с чужими деньгами - помочь в борьбе с этим может неторопливость и антиспам, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Мошенники представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-то технических манипуляций для улучшения качества связи. Они сообщают о том, что ведётся плановая замена оборудования на вышках сотовой связи, создавая искусственный срочный характер ситуации. Обычно используются такие уловки, как угрозы о временном отключении услуг связи или о недоступности интернета в случае отказа от выполнения их инструкций", - объяснил он. Бийчук пояснил, что после этого мошенники могут попросить абонента продиктовать им уникальный код или пароль, предположительно полученный от Госуслуг или от личного кабинета оператора связи. А это, в свою очередь, может быть использовано для получения доступа к конфиденциальной информации и личным данным абонента и проведения финансовых махинаций, добавил он. Для борьбы с такими мошенниками Бийчук рекомендует использовать услуги антиспама и блокировки подозрительных номеров, избегать переходов по сомнительным ссылкам, а также не стоит сообщать свои логины или пароли по телефону. В целом, советует он, важно действовать с холодной головой - не торопиться с выполнением каких-либо действий, требуемых по телефону, даже если ситуация кажется срочной или угрожающей потерей связи. "Убедитесь в подлинности звонка, если сотрудник оператора связи звонит вам с какими-либо просьбами завершите разговор и самостоятельно перезвоните по официальному номеру оператора... Помните, что вся важная информация поступает через мобильное приложение или через личный кабинет на официальном сайте оператора. Запросы, поступающие другими способами, должны вызывать сомнения", - заключил он.
https://1prime.ru/20240710/bank-849996865.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75765/44/757654410_0:25:420:340_1920x0_80_0_0_2038e81b2e387b4895c6af7bd19455ee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мошенники, связь
Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи
Россиян предупредили о мошенниках, "прикрывающихся" улучшением качества связи
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации, а также провести махинации с чужими деньгами - помочь в борьбе с этим может неторопливость и антиспам, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
"Мошенники представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-то технических манипуляций для улучшения качества связи. Они сообщают о том, что ведётся плановая замена оборудования на вышках сотовой связи, создавая искусственный срочный характер ситуации. Обычно используются такие уловки, как угрозы о временном отключении услуг связи или о недоступности интернета в случае отказа от выполнения их инструкций", - объяснил он.
Бийчук пояснил, что после этого мошенники могут попросить абонента продиктовать им уникальный код или пароль, предположительно полученный от Госуслуг или от личного кабинета оператора связи. А это, в свою очередь, может быть использовано для получения доступа к конфиденциальной информации и личным данным абонента и проведения финансовых махинаций, добавил он.
Для борьбы с такими мошенниками Бийчук рекомендует использовать услуги антиспама и блокировки подозрительных номеров, избегать переходов по сомнительным ссылкам, а также не стоит сообщать свои логины или пароли по телефону. В целом, советует он, важно действовать с холодной головой - не торопиться с выполнением каких-либо действий, требуемых по телефону, даже если ситуация кажется срочной или угрожающей потерей связи.
Т-Банк открыл доступ к сервису борьбы с мошенниками "Фрод-рулетка"
"Убедитесь в подлинности звонка, если сотрудник оператора связи звонит вам с какими-либо просьбами завершите разговор и самостоятельно перезвоните по официальному номеру оператора... Помните, что вся важная информация поступает через мобильное приложение или через личный кабинет на официальном сайте оператора. Запросы, поступающие другими способами, должны вызывать сомнения", - заключил он.