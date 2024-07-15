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Столтенберг ответил на предложение сбивать ракеты над Украиной - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Столтенберг ответил на предложение сбивать ракеты над Украиной
Столтенберг ответил на предложение сбивать ракеты над Украиной - 15.07.2024, ПРАЙМ
Столтенберг ответил на предложение сбивать ракеты над Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши сбивать ракеты над Украиной, отметил, что политика Североатлантического альянса... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T06:41+0300
2024-07-15T06:49+0300
спецоперация на украине
йенс столтенберг
нато
конфликт
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши сбивать ракеты над Украиной, отметил, что политика Североатлантического альянса остается неизменной - он не будет напрямую вовлечен в конфликт.Как ранее сообщало информагентство Reuters, ссылаясь на заместителя главы Министерства обороны Польши Цезария Томчика, Варшава планировала поднять на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной.Комментируя идею Польши об уничтожении ракет над Украиной в эфире украинского телемарафона, генсек НАТО заявил: "Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую".
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йенс столтенберг, нато, конфликт
Спецоперация на Украине, Йенс Столтенберг, НАТО, конфликт
06:41 15.07.2024 (обновлено: 06:49 15.07.2024)
 
Столтенберг ответил на предложение сбивать ракеты над Украиной

Столтенберг об уничтожении ракет над Украиной: политика НАТО неизменна

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши сбивать ракеты над Украиной, отметил, что политика Североатлантического альянса остается неизменной - он не будет напрямую вовлечен в конфликт.
Как ранее сообщало информагентство Reuters, ссылаясь на заместителя главы Министерства обороны Польши Цезария Томчика, Варшава планировала поднять на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
НАТО готова поставить Украине новые системы ПВО, заявил Столтенберг
10 июля, 15:57
Комментируя идею Польши об уничтожении ракет над Украиной в эфире украинского телемарафона, генсек НАТО заявил: "Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую".
 
Спецоперация на УкраинеЙенс СтолтенбергНАТОконфликт
 
 
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