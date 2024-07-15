https://1prime.ru/20240715/nato-850097620.html

Столтенберг ответил на предложение сбивать ракеты над Украиной

Столтенберг ответил на предложение сбивать ракеты над Украиной - 15.07.2024, ПРАЙМ

Столтенберг ответил на предложение сбивать ракеты над Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши сбивать ракеты над Украиной, отметил, что политика Североатлантического альянса... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T06:41+0300

2024-07-15T06:41+0300

2024-07-15T06:49+0300

спецоперация на украине

йенс столтенберг

нато

конфликт

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложение Польши сбивать ракеты над Украиной, отметил, что политика Североатлантического альянса остается неизменной - он не будет напрямую вовлечен в конфликт.Как ранее сообщало информагентство Reuters, ссылаясь на заместителя главы Министерства обороны Польши Цезария Томчика, Варшава планировала поднять на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне вопрос, может ли Польша сбивать ракеты над Украиной.Комментируя идею Польши об уничтожении ракет над Украиной в эфире украинского телемарафона, генсек НАТО заявил: "Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую".

https://1prime.ru/20240710/nato-849993187.html

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йенс столтенберг, нато, конфликт