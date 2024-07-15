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Жилье подешевеет на 40%: что не так в этом прогнозе

Жилье подешевеет на 40%: что не так в этом прогнозе - 15.07.2024, ПРАЙМ

Жилье подешевеет на 40%: что не так в этом прогнозе

Новость о том, что Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает снижения цен на отдельные новостройки до 40 процентов уже во... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T08:00+0300

2024-07-15T08:00+0300

2024-07-15T08:00+0300

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Новость о том, что Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает снижения цен на отдельные новостройки до 40 процентов уже во второй половине года взбудоражила умы. Действительно, многим это помогло бы осуществить заветную мечту о собственном жилье.Глобально в условиях переформатирования IT-ипотеки, отмены льготной ипотеки с государственным участием и сохранения семейной ипотеки (хоть и в усеченном варианте) стоит ожидать стагнации цен на рынке жилья. Собственно, указанные факторы уже сейчас привели к определенному падению спроса в столичных городах и городах-миллионниках.С учетом ранее выданных кредитов пока оно небольшое - в пределах 4-6%, однако к концу лета стоит ждать его увеличения до 10-12%. В некоторых регионах спрос рухнул еще сильнее.Все это вкупе с сокращением числа ипотечных программ, а также возможное увеличение ключевой ставки в конце июля могут уже в августе –сентябре активизировать спад цен на первичном и вторичном рынке.Однако прогноз о 40-процентном падении представляется весьма оптимистичным. Застройщики готовы подвинуться в размерах прибыли, но не настолько. Ведь себестоимость строительства тоже выросла. Более реалистичным выглядит снижение в диапазоне 10-17%. При условии сохранения актуальности текущих факторов дополнительного снижения цен еще на 10-15% стоит ждать в ноябре-декабре.Автор – Михаил Хачатурян, к.э.н., доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мнения аналитиков, недвижимость, рынок недвижимости, сделки с недвижимостью, покупка недвижимости, семейная ипотека, льготная ипотека, it-ипотека