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Новак раскрыл, как ОПЕК+ сохраняет рынок в балансе

Новак раскрыл, как ОПЕК+ сохраняет рынок в балансе - 15.07.2024, ПРАЙМ

Новак раскрыл, как ОПЕК+ сохраняет рынок в балансе

Вице-премьер РФ Александр Новак, говоря о росте добычи нефти осенью в рамках ОПЕК+, сказал, что рынок будет всегда сбалансирован благодаря действиям альянса. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T14:01+0300

2024-07-15T14:01+0300

2024-07-15T14:01+0300

энергетика

александр новак

опек

нефть

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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак, говоря о росте добычи нефти осенью в рамках ОПЕК+, сказал, что рынок будет всегда сбалансирован благодаря действиям альянса. "Естественно, всегда, как мы ранее говорили, мы будем оценивать такие ситуации. Рынок будет всегда сбалансирован благодаря нашим действиям", - ответил Новак на вопрос о том, готов ли мировой рынок нефти к осеннему росту нефтедобычи в рамках ОПЕК+. Альянс в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили эти сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит 15-17 июля в столице Чечни – городе Грозном. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума.

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александр новак, опек, нефть