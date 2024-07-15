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Новак раскрыл, как ОПЕК+ сохраняет рынок в балансе - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Новак раскрыл, как ОПЕК+ сохраняет рынок в балансе
Новак раскрыл, как ОПЕК+ сохраняет рынок в балансе - 15.07.2024, ПРАЙМ
Новак раскрыл, как ОПЕК+ сохраняет рынок в балансе
Вице-премьер РФ Александр Новак, говоря о росте добычи нефти осенью в рамках ОПЕК+, сказал, что рынок будет всегда сбалансирован благодаря действиям альянса. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T14:01+0300
2024-07-15T14:01+0300
энергетика
александр новак
опек
нефть
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак, говоря о росте добычи нефти осенью в рамках ОПЕК+, сказал, что рынок будет всегда сбалансирован благодаря действиям альянса. "Естественно, всегда, как мы ранее говорили, мы будем оценивать такие ситуации. Рынок будет всегда сбалансирован благодаря нашим действиям", - ответил Новак на вопрос о том, готов ли мировой рынок нефти к осеннему росту нефтедобычи в рамках ОПЕК+. Альянс в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили эти сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит 15-17 июля в столице Чечни – городе Грозном. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума.
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александр новак, опек, нефть
Энергетика, Александр Новак, ОПЕК, Нефть
14:01 15.07.2024
 
Новак раскрыл, как ОПЕК+ сохраняет рынок в балансе

Новак о росте добычи нефти ОПЕК+: рынок будет всегда в балансе благодаря альянсу

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак, говоря о росте добычи нефти осенью в рамках ОПЕК+, сказал, что рынок будет всегда сбалансирован благодаря действиям альянса.
"Естественно, всегда, как мы ранее говорили, мы будем оценивать такие ситуации. Рынок будет всегда сбалансирован благодаря нашим действиям", - ответил Новак на вопрос о том, готов ли мировой рынок нефти к осеннему росту нефтедобычи в рамках ОПЕК+.
Альянс в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили эти сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне.
Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит 15-17 июля в столице Чечни – городе Грозном. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума.
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