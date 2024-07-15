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Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине
Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине - 15.07.2024, ПРАЙМ
Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине
Мирный план, предложенный Виктором Орбаном для урегулирования конфликта на Украине, находится на рассмотрении у всех лидеров ЕС. Об этом сообщил политдиректор... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:56+0300
2024-07-15T11:56+0300
2024-07-15T12:01+0300
венгрия
ес
виктор орбан
спецоперация на украине
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БУДАПЕШТ, 15 июл - ПРАЙМ. Мирный план, предложенный Виктором Орбаном для урегулирования конфликта на Украине, находится на рассмотрении у всех лидеров ЕС. Об этом сообщил политдиректор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан."Собственно говоря, речь идёт о плане Орбана, который сейчас лежит на столе всех премьер-министров ЕС. Реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график - вот на чем строится наш подход", — об этом он рассказал изданию Magyar Nemzet.Он также указал на важность визитов Виктора Орбана и его встреч с различными сторонами конфликта, которые, по его мнению, позволили Венгрии обладать свежей и конкретной информацией о позициях враждующих сторон и главных посредников.Будапешт намерен использовать свое председательство в ЕС для создания условий для мирных переговоров, предлагая политические инициативы Совету ЕС. Балаж Орбан подчеркнул, что роль Венгрии необходимо оценивать соответствующим образом.
https://1prime.ru/20240713/orban--850078107.html
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венгрия, ес, виктор орбан
ВЕНГРИЯ, ЕС, Виктор Орбан, Спецоперация на Украине
Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине
Премьер Венгрии Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине
БУДАПЕШТ, 15 июл - ПРАЙМ. Мирный план, предложенный Виктором Орбаном для урегулирования конфликта на Украине, находится на рассмотрении у всех лидеров ЕС. Об этом сообщил политдиректор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
"Собственно говоря, речь идёт о плане Орбана, который сейчас лежит на столе всех премьер-министров ЕС. Реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график - вот на чем строится наш подход", — об этом он рассказал изданию Magyar Nemzet.
Он также указал на важность визитов Виктора Орбана и его встреч с различными сторонами конфликта, которые, по его мнению, позволили Венгрии обладать свежей и конкретной информацией о позициях враждующих сторон и главных посредников.
Будапешт намерен использовать свое председательство в ЕС для создания условий для мирных переговоров, предлагая политические инициативы Совету ЕС. Балаж Орбан подчеркнул, что роль Венгрии необходимо оценивать соответствующим образом.
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