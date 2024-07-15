https://1prime.ru/20240715/orban-850105947.html

Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине

Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине - 15.07.2024, ПРАЙМ

Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине

Мирный план, предложенный Виктором Орбаном для урегулирования конфликта на Украине, находится на рассмотрении у всех лидеров ЕС. Об этом сообщил политдиректор... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T11:56+0300

2024-07-15T11:56+0300

2024-07-15T12:01+0300

венгрия

ес

виктор орбан

спецоперация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84257/50/842575043_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_f6828172e06dd67cbc4b2374b811b892.jpg

БУДАПЕШТ, 15 июл - ПРАЙМ. Мирный план, предложенный Виктором Орбаном для урегулирования конфликта на Украине, находится на рассмотрении у всех лидеров ЕС. Об этом сообщил политдиректор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан."Собственно говоря, речь идёт о плане Орбана, который сейчас лежит на столе всех премьер-министров ЕС. Реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график - вот на чем строится наш подход", — об этом он рассказал изданию Magyar Nemzet.Он также указал на важность визитов Виктора Орбана и его встреч с различными сторонами конфликта, которые, по его мнению, позволили Венгрии обладать свежей и конкретной информацией о позициях враждующих сторон и главных посредников.Будапешт намерен использовать свое председательство в ЕС для создания условий для мирных переговоров, предлагая политические инициативы Совету ЕС. Балаж Орбан подчеркнул, что роль Венгрии необходимо оценивать соответствующим образом.

https://1prime.ru/20240713/orban--850078107.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, ес, виктор орбан