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Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине - 15.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240715/orban-850105947.html
Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине
Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине - 15.07.2024, ПРАЙМ
Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине
Мирный план, предложенный Виктором Орбаном для урегулирования конфликта на Украине, находится на рассмотрении у всех лидеров ЕС. Об этом сообщил политдиректор... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:56+0300
2024-07-15T12:01+0300
венгрия
ес
виктор орбан
спецоперация на украине
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БУДАПЕШТ, 15 июл - ПРАЙМ. Мирный план, предложенный Виктором Орбаном для урегулирования конфликта на Украине, находится на рассмотрении у всех лидеров ЕС. Об этом сообщил политдиректор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан."Собственно говоря, речь идёт о плане Орбана, который сейчас лежит на столе всех премьер-министров ЕС. Реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график - вот на чем строится наш подход", — об этом он рассказал изданию Magyar Nemzet.Он также указал на важность визитов Виктора Орбана и его встреч с различными сторонами конфликта, которые, по его мнению, позволили Венгрии обладать свежей и конкретной информацией о позициях враждующих сторон и главных посредников.Будапешт намерен использовать свое председательство в ЕС для создания условий для мирных переговоров, предлагая политические инициативы Совету ЕС. Балаж Орбан подчеркнул, что роль Венгрии необходимо оценивать соответствующим образом.
https://1prime.ru/20240713/orban--850078107.html
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венгрия, ес, виктор орбан
ВЕНГРИЯ, ЕС, Виктор Орбан, Спецоперация на Украине
11:56 15.07.2024 (обновлено: 12:01 15.07.2024)
 
Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине

Премьер Венгрии Орбан передал лидерам ЕС план урегулирования на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БУДАПЕШТ, 15 июл - ПРАЙМ. Мирный план, предложенный Виктором Орбаном для урегулирования конфликта на Украине, находится на рассмотрении у всех лидеров ЕС. Об этом сообщил политдиректор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.
"Собственно говоря, речь идёт о плане Орбана, который сейчас лежит на столе всех премьер-министров ЕС. Реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график - вот на чем строится наш подход", — об этом он рассказал изданию Magyar Nemzet.
Он также указал на важность визитов Виктора Орбана и его встреч с различными сторонами конфликта, которые, по его мнению, позволили Венгрии обладать свежей и конкретной информацией о позициях враждующих сторон и главных посредников.
Будапешт намерен использовать свое председательство в ЕС для создания условий для мирных переговоров, предлагая политические инициативы Совету ЕС. Балаж Орбан подчеркнул, что роль Венгрии необходимо оценивать соответствующим образом.
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13 июля, 15:40
 
Спецоперация на УкраинеВЕНГРИЯЕСВиктор Орбан
 
 
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