https://1prime.ru/20240715/orban-850107712.html
В Кремле не знают нюансов предложения Орбана по Украине
В Кремле не знают нюансов предложения Орбана по Украине - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле не знают нюансов предложения Орбана по Украине
Москве неизвестны нюансы предложения премьер-министр Виктора Орбана об урегулировании конфликта на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:17+0300
2024-07-15T12:17+0300
2024-07-15T12:17+0300
спецоперация на украине
виктор орбан
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Москве неизвестны нюансы предложения премьер-министр Виктора Орбана об урегулировании конфликта на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее глава венгерского правительства предоставил лидерам стран Евросоюза план урегулирования на Украине, о чем сообщил политдиректор Балаж Орбан. Отмечалось, что предложение содержит реалистичную оценку ситуации, реальные цели и подходящий график.Журналисты попросили Пескова прокомментировать план."Разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках Европейского союза, поэтому, возможно, какие-то есть нюансы (предложений об урегулировании украинского кризиса - ред.), о которых нам неизвестно". - ответил пресс-секретарь президента России.При этом он подчеркнул, что Москва знакома с общим подходом Орбана. Он излагал основные параметры своего видения урегулирования конфликта в ходе своего визита в столицу России 5 июля, добавил Песков.
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виктор орбан, дмитрий песков, кремль
Спецоперация на Украине, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Кремль
В Кремле не знают нюансов предложения Орбана по Украине
Песков не знает нюансов предложения Орбана об урегулировании кризиса на Украине
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Москве неизвестны нюансы предложения премьер-министр Виктора Орбана об урегулировании конфликта на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее глава венгерского правительства предоставил лидерам стран Евросоюза план урегулирования на Украине, о чем сообщил политдиректор Балаж Орбан. Отмечалось, что предложение содержит реалистичную оценку ситуации, реальные цели и подходящий график.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать план.
"Разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках Европейского союза, поэтому, возможно, какие-то есть нюансы (предложений об урегулировании украинского кризиса - ред.), о которых нам неизвестно". - ответил пресс-секретарь президента России.
При этом он подчеркнул, что Москва знакома с общим подходом Орбана. Он излагал основные параметры своего видения урегулирования конфликта в ходе своего визита в столицу России 5 июля, добавил Песков.
В Евросоюзе и НАТО пришли в ярость из-за решения Орбана, пишут СМИ